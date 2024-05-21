İzleyeni Derinden Etkileyip Ağlatmaktan Helak Eden Meşhur Yeşilçam Filmlerinden Harika Sahneler
İzleyeni Derinden Etkileyip Ağlatmaktan Helak Eden Meşhur Yeşilçam Filmlerinden Harika Sahneler
Yeşilçam, 1950'lerden 1980'lerin sonlarına kadar Türk sinemasının altın çağı olarak kabul edilen bir dönemi ifade eder. Bu dönem, adını İstanbul'daki Yeşilçam Sokağı'ndan almıştır. Filmler, dönemin sosyal ve kültürel yapısını yansıtır. Kırsal-kentsel göç, sınıf çatışmaları, modernleşme süreci ve toplumsal değerler gibi konular işlenir. Aynı zamanda Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumunun da dolaylı olarak filmlere yansıdığı görülür. X'te @yesilcamgunlugu adlı bir hesap, Yeşilçam filmlerinin insanı etkileyen en gerçekçi 14 sahnesini takipçileriyle paylaştı. Biz de bunları sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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Yeşilçam, 1950'lerden 1980'lerin sonlarına kadar Türk sinemasının altın çağı olarak kabul edilen bir dönemi ifade eder. Filmler, Türkiye'nin sosyal ve kültürel yapısını yansıtır.
Ülkenin modernleşme süreci ve toplumsal değerler gibi konular Yeşilçam'ın sık işlenen konuları arasındadır. Ayrıca Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumu da bu filmlerde izleyiciye anlatılır.
1. Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı ve Kemal Sunal'ın başrolde olduğu 1986 yılı yapımı 'Garip' filmindeki çok etkileyici mahkeme sahnesi:
2. 1967 yapımı 'Serseri' filminde Sadri Alışık'ın hepimizin içine işleyen o replikleri: “Gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun"
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3. Cüneyt Arkın ve Tarık Akan'ın başrolde oynadığı 1978 yapımı 'Maden' filminden etkileyici bir sahne:
4. Yönetmeliğini Cüneyt Arkın'ın yaptığı ve başrolde oynadığı 1979 yapımı 'Kanun Gücü' filminden:
5. Ertem Eğilmez'in 'Canım Kardeşim' filminde izleyenleri derinden üzen Kahraman'ın ölümü:
6. Tarık Akan ve Harika Avcı'nın 1986 yapımı 'Acı Dünya' filminden bir mahkeme sahnesi:
7. 1982'de minibüs sahibi olma umuduyla para biriktiren Çiçek Abbas'ın hikayesi:
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8. 1965 yapımı 'Şaka ile Karışık' filminde Sadri Alışık'ın hafızalarımızdan hiç çıkmayan o repliği:
9. 1983 yapımı 'En Büyük Şaban' filminden hüzünlü bir aşk sahnesi:
10. 1965 yapımı 'Serseri Aşık' filminde Sadri Alışık'tan harika bir oyunculuk:
11. 1972 yapımı 'Dönüş' filminden izleyenlerin yüreğini burkan o meşhur sahne:
12. 1976 yapımı 'Aile Şerefi' filmindeki bu sarsıcı sahneyi kim unutabilir ki?
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13. 1985 yapımı 'Ya Ya Ya Şa Şa Şa' filminde İlyas Salman'ın duygularıyla oynandığı o sahne:
14. ... ve son olarak 1996 yapımı 'Eşkıya' filmindeki o unutulmaz anlar:
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