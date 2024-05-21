İzleyeni Derinden Etkileyip Ağlatmaktan Helak Eden Meşhur Yeşilçam Filmlerinden Harika Sahneler

Yeşilçam, 1950'lerden 1980'lerin sonlarına kadar Türk sinemasının altın çağı olarak kabul edilen bir dönemi ifade eder. Bu dönem, adını İstanbul'daki Yeşilçam Sokağı'ndan almıştır. Filmler, dönemin sosyal ve kültürel yapısını yansıtır. Kırsal-kentsel göç, sınıf çatışmaları, modernleşme süreci ve toplumsal değerler gibi konular işlenir. Aynı zamanda Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumunun da dolaylı olarak filmlere yansıdığı görülür. X'te @yesilcamgunlugu adlı bir hesap, Yeşilçam filmlerinin insanı etkileyen en gerçekçi 14 sahnesini takipçileriyle paylaştı. Biz de bunları sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.