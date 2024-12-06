İstifalar, Mektuplar, Korkunç İddialar... Cadı Kazanına Dönen Beşiktaş'ta Neler Oluyor?
İstifalar, Mektuplar, Korkunç İddialar... Cadı Kazanına Dönen Beşiktaş'ta Neler Oluyor?
Sporda her büyük ve köklü camianın sportif, ekonomik, yönetimsel sorunlarla boğuştuğuna şahit oluyoruz. Rakibe bırakılan puanlar, soyunma odası gerginlikleri, hırs, entrikanın olmadığı kulüp yoktur. Ancak sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş'ta bir camianın yaşayabileceği bütün kaos bir hafta gibi bir süreye sığdı. İstifalar geldi, tazminatlar ödendi, yöneticiler birbirlerini yalanladı. Üstelik ortalık bir dakika bile sütliman olmadı. Biz de kaçıranlar ve kafası karışanlar için Beşiktaş'ta son dönemde yaşananları özetledik.
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Geçtiğimiz yıl sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş yeni sezona, yeni teknik direktör, yeni oyuncular ve 5-0'lık Galatasaray galibiyetinin meyvesi olan Süper Kupa ile başladı.
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Ancak asıl milat 26 Kasım gecesiydi diyebiliriz. Aynı gece içinde Samet Aybaba ve Brad Friedel'la yollar ayrıldı.
Bu kadar istifanın yanında Başkan Hasan Arat ve Asbaşkan Hüseyin Yücel'in kararı da bekleniyordu. Yolların ayrıldığı Samet Aybaba hakkını helal etmediğini açıkladı.
Hasan Arat ani bir kararla Futbol AŞ'deki görevini Hüseyin Yücel'e devretti. Bu karar basında transferleri ve nakit akışını tek başına sağladığı için şikayetçi olan Hüseyin Yücel'in gölge başkan gibi olacağı anlamına geiyordu.
Yönetimde kaos sürerken takımın aldığı Maccabi yenilgisi teknik direktör Van Bronkhorst'u da topun ağzına getirdi.
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Futbol AŞ yetkilerini Hüseyin Yücel'e devreden Hasan Arat, başkanlıktan ayrıldığını duyurdu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kovuldu.
Samet Aybaba yaptığı toplantıda Brad Friedel ve yönetici Kaan Şakul'u suçladı. Transfer sürecinden, saha içine ayrıştırıldığını aktardı.
Sergen Yalçın ise Hüseyin Yücel'le yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadığını aktardı. Sorunun para değil içerideki sorunlar olduğunu sözlerine ekledi.
Muhabir Sercan Dikme, Samet Aybaba'nın suçlamalarda bulunduğu Brad Friedel'in röportajını iptal etmişti.
Beşiktaş yönetim kurulu 3 Aralık'ta olağanüstü seçim kararı aldı ve Hüseyin Yücel başkan adayı olacağını açıkladı.
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Çok tartışılan Brad Friedel, Kaan Şakul'u savundu ve Fırat Günayer ve Sercan Dikme gibi gazeteciler aracılığıyla manipülasyon yapıldığını açıkladı.
Kaan Şakul, Genel Sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerini bırakarak seçime kadar yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.
Şakul, Göztepe maçında teknik direktörün oyuncuların istediğini yapmadığı için sinirlendiğini aktardı. Şakul'a göre Gio, Samet Aybaba tarafından altının oyulduğunu iddia etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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