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İstanbul Silivri Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi'nde Tartışmalı Atama: Veliler ve Öğrenciler Tepkili

İstanbul Silivri Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi'nde Tartışmalı Atama: Veliler ve Öğrenciler Tepkili

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.04.2025 - 14:30

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi’nde yapılan bir yönetici ataması, hem velilerde hem de öğrencilerde büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı. 

İddiaya göre, okulun kız öğrenci yurdundan sorumlu olan müdire Fatma Leyla Dervişoğlu, görevde bulunduğu süre boyunca ciddi bir ihmale imza attı.

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Kamyoncu sevgilisini yurdun revirinde konaklatmış

Kamyoncu sevgilisini yurdun revirinde konaklatmış

İddialara göre, Müdire Fatma Dervişoğlu, kamyon şoförü olan erkek arkadaşını yaklaşık iki yıl boyunca devletin kız öğrenci yurdunda konaklattı. 

Kamyoncu sevgili onlarca lise öğrencisinin kaldığı yurda gece yarılarında giriş çıkış yaptı, yurtta kaldı, zaman zaman pijamalarıyla ortalıkta dolaştı, sigara ve alkol tüketti. 

Tüm bu yaşananlar yalnızca öğrenciler arasında değil, okul çevresinde de konuşulur hale geldi ve zamanla velilerin de dikkatini çekti.

Gelen şikayetler üzerine müfettişler devreye girdi ve yapılan incelemeler sonucunda Dervişoğlu, yurt yöneticiliği görevinden alınarak bir meslek lisesine görevlendirildi.

İddiaya göre kamyoncu sevgilinin konakladığı okulun reviri 👇

İddiaya göre kamyoncu sevgilinin konakladığı okulun reviri 👇

Okulda konaklayan kamyoncu sevgili 👇

Okulda konaklayan kamyoncu sevgili 👇

Yeniden aynı okula geri döndü

Yeniden aynı okula geri döndü

Birkaç ay sonra Dervişoğlu, proje okulu ataması kapsamında aynı fen lisesine yeniden yönetici olarak atandı. 

Bu durum hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Aileler, çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını dile getirerek bu atamanın iptal edilmesini talep ediyor.

Veliler, eğitim gibi hayati bir alanda, özellikle de öğrencilerin barınma güvenliği söz konusuyken yapılan bu tür atamaların çok daha dikkatli ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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