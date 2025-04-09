İstanbul Silivri Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi'nde Tartışmalı Atama: Veliler ve Öğrenciler Tepkili

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi’nde yapılan bir yönetici ataması, hem velilerde hem de öğrencilerde büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı.

İddiaya göre, okulun kız öğrenci yurdundan sorumlu olan müdire Fatma Leyla Dervişoğlu, görevde bulunduğu süre boyunca ciddi bir ihmale imza attı.