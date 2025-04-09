İstanbul Silivri Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi'nde Tartışmalı Atama: Veliler ve Öğrenciler Tepkili
İstanbul Silivri Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi'nde Tartışmalı Atama: Veliler ve Öğrenciler Tepkili
İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi’nde yapılan bir yönetici ataması, hem velilerde hem de öğrencilerde büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı.
İddiaya göre, okulun kız öğrenci yurdundan sorumlu olan müdire Fatma Leyla Dervişoğlu, görevde bulunduğu süre boyunca ciddi bir ihmale imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamyoncu sevgilisini yurdun revirinde konaklatmış
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddiaya göre kamyoncu sevgilinin konakladığı okulun reviri 👇
Okulda konaklayan kamyoncu sevgili 👇
Yeniden aynı okula geri döndü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın