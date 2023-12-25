İstanbul Nişantaşı'nda 175 Milyon Liraya Satılan Dairenin Fiyatı Dudak Uçuklattı
İstanbul Nişantaşı'nda 175 Milyon Liraya Satılan Dairenin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Ev fiyatları ve bu fiyatlarla birlikte kira fiyatları da fahiş şekilde arttı. Öyle bir artış ki dünyada kira maaş oranı en yüksek ülke açık ara Türkiye. Tabii bir de bu dertlerle uğraşmak zorunda kalmayan ülkenin bir diğer yüzü var ki satın aldıkları ürünler, kaldıkları evlerin fiyatlarını çoğu kişinin aklı almıyor. Son örneğimiz de sosyal medyada viral olan daire.
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Dairenin fiyatı 175 milyon lira.
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Evin diğer köşeleri şöyle 👇
Evin tanıtım videosu ise şurada 👇
Tabii yarı ciddi yarı şaka yollu yorumlar da geldi.
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