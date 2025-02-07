İstanbul İl Sağlık Müdürü Hakkında Skandal İddialar: 100 Bin TL’ye Araba Aldı!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Hakkında Skandal İddialar: 100 Bin TL’ye Araba Aldı!
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/istanb...
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bürokratları ve İl Sağlık müdürü hakkında gündeme gelen iddialar şok etkisi yarattı.
Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bürokratları ihale verdikleri şirketten 1 milyon 850 bin liralık araçları 100 bin liraya satın aldı. 'İndirim'den İl Sağlık Müdürü'nün de faydalandığı ortaya çıktı.
İşte skandal iddiaların detayları…
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ambulans ihalesini düzenleyen bürokratların kazanan firmadan bedavaya yakın fiyatlarla otomobil aldığı iddia edildi.
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Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in de, ihaleyi düzenleyen bürokratlarla birlikte firmanın büyük indiriminden faydalandığı, piyasa değeri 1 milyon 857 bin 500 lira olan otomobili 100 bin liraya aldığı tespit edildi.
Güner'in aracı satın alma tarihi 27 Aralık 2024. Yani M. firmasıyla sözleşme imzalandıktan 8 gün sonra aracına kavuşan Güner, M. şirketine havaleyi başka bir hesaptan yaptı. Havalenin açıklama kısmında ise, "Abdullah Emre Güner araç bedeli" notu düşüldü.
Bakanlık kaynakları, Güner'le ilgili de soruşturma başlatılacağını belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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