'Issız Adam' ile Hafızalara Kazınan Cemal Hünal 'Survivor'dan Neden Ayrıldın' Sorusunu Soranlara Tepki Verdi!

'Issız Adam' lakabı üstüne yapışıp kalan Cemal Hünal nereye gitse yakasını 'Survivor'dan neden ayrıldın?' sorusundan kurtaramıyor. Bu durumdan sıkılan oyuncu aynı yorumları gördüklerine ne yanıt verdi.

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