Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Barolar Birliği’nden: “Instagram’ın Kapatılması Ölçüsüz Bir Tedbirdir”

Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Barolar Birliği’nden: “Instagram’ın Kapatılması Ölçüsüz Bir Tedbirdir”

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.08.2024 - 16:29

Türkiye’de Instagram’ın kapatılması büyük tepkilere neden olurken konuyla ilgili bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği’nden geldi. 

Barolar Birliği, Instagram’ın kapatılması konusunda yaptığı açıklamada “Instagram’ın kapatılması ölçüsüz bir tedbirdir. Kararın içeriğinin ve gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmaması hukuki denetiminin önünde bir engel oluşturmaktadır” dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gündem haline gelen Türkiye’de Instagram’ın kısıtlanması konusunda bir açıklamada Barolar Birliği’nden geldi.

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gündem haline gelen Türkiye’de Instagram’ın kısıtlanması konusunda bir açıklamada Barolar Birliği’nden geldi.

Birlikten yapılan açıklamada “Kararın içeriğinin ve gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmaması hukuki denetiminin önünde bir engel oluşturmaktadır” denirken “Bir sosyal medya platformundaki bazı paylaşımların gerekçe gösterilerek, topyekûn bir engellemeye gidilmesi kanunun ruhuna ve lafzına uygun olmadığı gibi, Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihadında da çok kez ihlal sonucunu doğurmuştur” açıklaması yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamada “Kararın içeriğinin ve gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmaması hukuki denetiminin önünde bir engel oluşturmaktadır” denirken “Bir sosyal medya platformundaki bazı paylaşımların gerekçe gösterilerek, topyekûn bir engellemeye gidilmesi kanunun ruhuna ve lafzına uygun olmadığı gibi, Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihadında da çok kez ihlal sonucunu doğurmuştur” açıklaması yapıldı.

İşte Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklama:

İşte Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklama:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın