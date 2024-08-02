Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Barolar Birliği’nden: “Instagram’ın Kapatılması Ölçüsüz Bir Tedbirdir”

Türkiye’de Instagram’ın kapatılması büyük tepkilere neden olurken konuyla ilgili bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği’nden geldi.

Barolar Birliği, Instagram’ın kapatılması konusunda yaptığı açıklamada “Instagram’ın kapatılması ölçüsüz bir tedbirdir. Kararın içeriğinin ve gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmaması hukuki denetiminin önünde bir engel oluşturmaktadır” dedi.