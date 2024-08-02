Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Barolar Birliği’nden: “Instagram’ın Kapatılması Ölçüsüz Bir Tedbirdir”
Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Barolar Birliği’nden: “Instagram’ın Kapatılması Ölçüsüz Bir Tedbirdir”
Türkiye’de Instagram’ın kapatılması büyük tepkilere neden olurken konuyla ilgili bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği’nden geldi.
Barolar Birliği, Instagram’ın kapatılması konusunda yaptığı açıklamada “Instagram’ın kapatılması ölçüsüz bir tedbirdir. Kararın içeriğinin ve gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmaması hukuki denetiminin önünde bir engel oluşturmaktadır” dedi.
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Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gündem haline gelen Türkiye’de Instagram’ın kısıtlanması konusunda bir açıklamada Barolar Birliği’nden geldi.
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Birlikten yapılan açıklamada “Kararın içeriğinin ve gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmaması hukuki denetiminin önünde bir engel oluşturmaktadır” denirken “Bir sosyal medya platformundaki bazı paylaşımların gerekçe gösterilerek, topyekûn bir engellemeye gidilmesi kanunun ruhuna ve lafzına uygun olmadığı gibi, Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihadında da çok kez ihlal sonucunu doğurmuştur” açıklaması yapıldı.
İşte Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklama:
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