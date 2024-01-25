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İngiltere'de Ortaya Çıkan Çarmıha Gerilme Kurbanının Yüzü Yapay Zekayla Canlandırıldı

İngiltere'de Ortaya Çıkan Çarmıha Gerilme Kurbanının Yüzü Yapay Zekayla Canlandırıldı

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 16:36

Adli tıp sanatçısı Joe Mullins, binlerce yıl önce yaşamış bir insanın görüntüsünü yeniden canlandırmak için 2000 yıllık kurbanın kafatasını kullanarak, İsa Peygamber'i andıran bu rekonstrüksiyonu yarattı.

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
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Roma Britanyası'nda şimdiye kadar sadece bir çarmıha gerilme kurbanı tespit edilmiştir: Topuk kemiğine iki inçlik bir çivi çakılmış olan bu adamın iskeleti 2017 yılında Cambridgeshire'da yapılan bir kazıda bulunmuştu.

Roma Britanyası'nda şimdiye kadar sadece bir çarmıha gerilme kurbanı tespit edilmiştir: Topuk kemiğine iki inçlik bir çivi çakılmış olan bu adamın iskeleti 2017 yılında Cambridgeshire'da yapılan bir kazıda bulunmuştu.

Şimdi ise araştırmacılar, adamın 2000 yıl önce nasıl görünmüş olabileceğini gösteren bir yüz rekonstrüksiyonu yayınladılar.

Virginia'daki George Mason Üniversitesi'nde adli tıp uzmanı olan Joe Mullins, BBC Four'un yeni belgeseli The Cambridgeshire Crucifixion'da şöyle diyor: "Binlerce yıl öncesinden bir yüze bakıyorum ve bu yüze bakmak asla unutamayacağım bir şey."

Virginia'daki George Mason Üniversitesi'nde adli tıp uzmanı olan Joe Mullins, BBC Four'un yeni belgeseli The Cambridgeshire Crucifixion'da şöyle diyor: "Binlerce yıl öncesinden bir yüze bakıyorum ve bu yüze bakmak asla unutamayacağım bir şey."

George Mason'dan yapılan açıklamaya göre, Mullins'in çalışmaları genellikle günümüz suç kurbanlarının yüzlerini yeniden yapılandırmak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmayı içeriyor. BBC News'ten Katy Prickett'e söylediğine göre bu eski kurban kariyeri boyunca üzerinde çalıştığı en ilginç kafatasına sahip.

İskelet, Fenstanton köyündeki bir Roma yerleşiminde ortaya çıkarıldı. Bölgede MS üçüncü ve dördüncü yüzyıllar arasına tarihlenen beş mezarlık bulunuyordu.

İskelet, Fenstanton köyündeki bir Roma yerleşiminde ortaya çıkarıldı. Bölgede MS üçüncü ve dördüncü yüzyıllar arasına tarihlenen beş mezarlık bulunuyordu.

Araştırmacılar burada gömülü 40 yetişkin ve 5 çocuğu ortaya çıkarırken, bir erkeğe ait kalıntılar dikkat çekti: Topuğa saplanmış uzun bir çivi görülebiliyordu ve bacaklarda muhtemelen bağlanma ve prangalanma nedeniyle enfeksiyon veya iltihap belirtileri vardı.

Independent'tan Jane Dalton'un ifadesiyle, Roma İmparatorluğu'nda çarmıha germe "hem suç işleyenlerin hem de küçük kabahatler nedeniyle çarmıha gerilen çok sayıda kölenin yavaş yavaş cezalandırıldığı acımasız, eski bir yöntemdi".

Independent'tan Jane Dalton'un ifadesiyle, Roma İmparatorluğu'nda çarmıha germe "hem suç işleyenlerin hem de küçük kabahatler nedeniyle çarmıha gerilen çok sayıda kölenin yavaş yavaş cezalandırıldığı acımasız, eski bir yöntemdi".

Acı çekenler tahta haçlara asılır, uzuvları ya iple bağlanır ya da dev bir haça çivilenirdi. I. Konstantin dördüncü yüzyılda, ya İsa'nın onuruna ya da uygulamanın insanlık dışı olduğunu kabul ederek bu cezayı kaldırdı.

Keşiften bu yana araştırmacılar kurbanın kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ek analizler yürütüyor.

Keşiften bu yana araştırmacılar kurbanın kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ek analizler yürütüyor.

Radyokarbon tarihlendirmesi, M.Ö. 130 ila 360 yılları arasında öldüğünü ve muhtemelen 30'lu yaşlarının ortasında olduğunu gösteriyor. Normal bir cenaze töreni yapılmış gibi görünse de, vahşi ölümünün nedenleri belirsiz. DNA testleri kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü olabileceğini gösteriyor.

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Mullins'in ortaya çıkardığı yüz rekonstrüksiyonu, koyu renkli, çökük gözlü, sakallı bir adamı tasvir ediyor. Duhig'in BBC News'e söylediğine göre bu görsel, bizden çok uzak bir zamanda yaşamış bir bireyi insanlaştırmaya yardımcı oluyor.

Mullins'in ortaya çıkardığı yüz rekonstrüksiyonu, koyu renkli, çökük gözlü, sakallı bir adamı tasvir ediyor. Duhig'in BBC News'e söylediğine göre bu görsel, bizden çok uzak bir zamanda yaşamış bir bireyi insanlaştırmaya yardımcı oluyor.

'Bu adam o kadar korkunç bir son yaşamış ki,' diyor Duhig, 'yüzünü gördüğünüzde ona daha fazla saygı duyabileceğinizi hissediyorsunuz.'

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