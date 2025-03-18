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İflas Yolunda: 38 Yıllık Mobilya Devi Konkordato İlan Etti

İflas Yolunda: 38 Yıllık Mobilya Devi Konkordato İlan Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.03.2025 - 16:21

İflas eden şirketlere bir isim daha ekleniyor. Bursa İnegöl'de 38 yıldır faaliyet gösteren Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas yoluna girdi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirket resmen konkordatoya başvurdu.

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Başvuruyu inceleyen mahkeme, şirkete konkordato komiserleri atadı.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, şirkete konkordato komiserleri atadı.

Bir mobilya devi daha ekonomik kriz ve rekabet nedeniyle iflasa hazırlanıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 38 yıllık mobilya şirketi Gökkaya Mobilya, konkordato başvurusunda bulundu.

Başvuruyu Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi inceledi.

Başvuruyu Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi inceledi.

Mahkeme heyeti, Gökkaya Mobilya'ya, şirketin sahibi Hacı Murat Gökkaya'ya ve sahibi olduğu diğer iki şirket olan Polox Furniture ve HMG Furniture'a üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Bu durum ile beraber, davacı ve borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklandı.

Bu durum ile beraber, davacı ve borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklandı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, geçici mühlet içinde görev yapmak üzere mahkeme tarafından bir konkordato komiserleri heyeti atandı. Mali konularda uzman komiser olarak SMMM Nesrin Beşe, SMMM Gülşah Kavak, Finans Uzmanı Efsal Uzun görevlendirildi.

Kararda ayrıca, 'Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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