İflas Yolunda: 38 Yıllık Mobilya Devi Konkordato İlan Etti
İflas Yolunda: 38 Yıllık Mobilya Devi Konkordato İlan Etti
İflas eden şirketlere bir isim daha ekleniyor. Bursa İnegöl'de 38 yıldır faaliyet gösteren Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas yoluna girdi. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirket resmen konkordatoya başvurdu.
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Başvuruyu inceleyen mahkeme, şirkete konkordato komiserleri atadı.
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Başvuruyu Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi inceledi.
Bu durum ile beraber, davacı ve borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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