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İçindeki Ensest İfadeler İnfial Yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" Masal Kitabı İçin Açıklama

İçindeki Ensest İfadeler İnfial Yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" Masal Kitabı İçin Açıklama

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.07.2024 - 17:03

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada tepkilere neden olan 'Onlar Ermiş Muradına' isimli masal kitabına ilişkin açıklama yaptı. 

MEB, hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarının ve eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.

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Kültür Bakanlığı onayıyla yayınlandığı iddia edilen "Onlar Ermiş Muradına" isimli bir çocuk kitabı içinde yer alan ifadeler sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

Kültür Bakanlığı onayıyla yayınlandığı iddia edilen "Onlar Ermiş Muradına" isimli bir çocuk kitabı içinde yer alan ifadeler sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

Söz konusu kitapta yer alan ifadelerde bir babanın kızıyla evlenebileceği gibi skandal sözler yer aldı. Kültür Bakanlığı onaylı olduğu belirtilen kitap hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Söz konusu kitapta yer alan ifadelerde bir babanın kızıyla evlenebileceği gibi skandal sözler yer aldı. Kültür Bakanlığı onaylı olduğu belirtilen kitap hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Tepkilerin ardından ilk açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık açıklamasında ‘sorumluluk’ kabul etmedi.

Tepkilerin ardından ilk açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık açıklamasında ‘sorumluluk’ kabul etmedi.

Açıklamada şunlar dendi: "Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir."

Açıklamada şunlar dendi: "Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir."

Açıklamada, hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri MEB denetiminde olmadığı dile getirildi.

Açıklamada, hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri MEB denetiminde olmadığı dile getirildi.

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