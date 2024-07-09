İçindeki Ensest İfadeler İnfial Yaratmıştı: MEB'den "Onlar Ermiş Muradına" Masal Kitabı İçin Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada tepkilere neden olan 'Onlar Ermiş Muradına' isimli masal kitabına ilişkin açıklama yaptı.

MEB, hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarının ve eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.