İBB Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Murat Abbas’ın İfadesi Ortaya Çıktı

Murat Abbas'ın, Kültür A.Ş.'de göreve başladıktan 3 ay sonra istifa etmek istediğini söylediği öğrenildi.

Murat Abbas'ın ifadesinde şu ifadeler yer aldı:

'Amacım sadece İstanbul’a kültürel manada katkı sunmaktı. Kültür A.Ş.’nin faaliyet alanları kültürel işlerle alakalıdır. Genel Müdür olarak göreve başladığımdan itibaren ilk 5 ay içinde bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesi ile alakalı söylemleri ve talimatları oldu. Hatırladığım kadarıyla ve örnek vermek gerekirse Kadıköy İskelesi’ndeki reklam alanlarının Murat Kapki’nin firmasına, İstanbul Çiçekleri Büfeleri ihalesinin ise Ali Tarakçı’nın şirketine verilmesiyle alakalı bizzat bana Murat Ongun’un söylemleri oldu. Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Fakat bu baskılar neticesinde göreve başladığım üçüncü ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun’a, Ertan Yıldız’a ve Yiğit Özduman’a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış’ta ismini hatırlamadığım bir otelde toplantı yaptık ve beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler.

Bu tarihten sonra da beni reklam ihalelerine hiç karıştırmadılar. Bu işleri Genel Müdür Yardımcım Doğan Hamit Doğruer üzerinden organize ettiler. Benden önceki Genel Müdür Serdal Taşkın zamanında Kültür A.Ş.’nin kendi faaliyetlerinin yanı sıra iletişim koordinatörlüğü kısmı tamamen benim inisiyatifim dışında Murat Ongun tarafından yürütülmekteydi. Ama resmiyette Kültür A.Ş. faaliyetinde bulunduğu için benim imzam ile işler yürümekteydi. İletişim Koordinatörlüğü kısmında yine Murat Ongun’un yönetiminde Barış Kılıç, Ceyda Kıryak, Gökhan Köseoğlu isimleri vardı. İletişim koordinatörlüğü kısmında reklam, milli bayramlarla ilgili organizasyonlar, büyük bütçeli özel günler ile alakalı büyük organizasyonlar organize edilir, bunlarla ilgili sanatçı, prodüksiyon bütçeleri tamamen Murat Ongun tarafından belirlenirdi. Yapılan ihaleler, ihale kontrol birimi tarafından kontrol edilir, en son aşamada bana imzaya gelirdi. Ben sadece imza atardım ama imza aşamasına kadar yapılan işlemler ile alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Ben bu alanda da uzman biri değilim. Benim yardımcım olan Doğan Hamit Doğruer tarafından bu hizmet alımları ve ihaleler düzenlenirdi. Yine 2022 senesinde beyin ve kalp ile alakalı bir sağlık problemim olduğundan dolayı yine görevden ayrılmaya çalışsam da beni bahsettiğim kişiler yine seçime kadar idare et vs. gibi söylemlerle ikna ettiler ve çalışmaya devam ettim'