İBB Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Murat Abbas’ın İfadesi Ortaya Çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamından tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdi. Abbas'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
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İBB operasyonlarında gözaltına alındıktan sona etkin pişmanlıktan yararlanan Murat Abbas’ın ifadesi ortaya çıktı.
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Dijital Deneyim Müzesi açıklaması:
“Atina’da arsa ve ev aldıklarını söylediler”
Olayları Sayıştay denetçilerinin dijital deneyim müzesini denetlemeye gelmelerinin ardından öğrendiğini anlatam Murat Abbas şu ifadeleri kullandı:
'Usulsüz ihaleleri, iş alımları Murat Ongun'un organize ettiği söylendi'
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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