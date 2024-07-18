Hijyen Denince de Hindistan! Sokağın Ortasında Yer Alan Tuvaletler “Kaç Yüzyıl Gerideler” Dedirtti

Hindistan’a giden turistlerin kayda aldığı görüntüler her seferinde ne kadar “şaşırmıyoruz” desek de “bu kadarı da olmaz” dedirtebiliyor. Hijyenden bi’ haber olan Hindistan sokakları insanı her gördüğünde tetiklemeyi başarıyor. Şimdiyse bir Türk içerik üreticisinin paylaşımı gündemde.