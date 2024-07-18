Hijyen Denince de Hindistan! Sokağın Ortasında Yer Alan Tuvaletler “Kaç Yüzyıl Gerideler” Dedirtti

Hindistan’a giden turistlerin kayda aldığı görüntüler her seferinde ne kadar “şaşırmıyoruz” desek de “bu kadarı da olmaz” dedirtebiliyor. Hijyenden bi’ haber olan Hindistan sokakları insanı her gördüğünde tetiklemeyi başarıyor. Şimdiyse bir Türk içerik üreticisinin paylaşımı gündemde.
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Hindistan’ın sokaklarında yer alan tuvaletleri çeken içerik üreticisi “Burası Hindistan” diyerek normalleştirse de şaşkınlığı sesine yansımıştı.
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İnsanların kapısı ve suyu olmayan bu tuvaletleri kullanıyor olması ise akıl tutulması yaşattı.
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