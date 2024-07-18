Görüş Bildir
Haberler
Video
Hijyen Denince de Hindistan! Sokağın Ortasında Yer Alan Tuvaletler “Kaç Yüzyıl Gerideler” Dedirtti

Hijyen Denince de Hindistan! Sokağın Ortasında Yer Alan Tuvaletler “Kaç Yüzyıl Gerideler” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 19:49

İçerik Devam Ediyor

Hindistan’a giden turistlerin kayda aldığı görüntüler her seferinde ne kadar “şaşırmıyoruz” desek de “bu kadarı da olmaz” dedirtebiliyor. Hijyenden bi’ haber olan Hindistan sokakları insanı her gördüğünde tetiklemeyi başarıyor. Şimdiyse bir Türk içerik üreticisinin paylaşımı gündemde.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hindistan’ın sokaklarında yer alan tuvaletleri çeken içerik üreticisi “Burası Hindistan” diyerek normalleştirse de şaşkınlığı sesine yansımıştı.

Hindistan’ın sokaklarında yer alan tuvaletleri çeken içerik üreticisi “Burası Hindistan” diyerek normalleştirse de şaşkınlığı sesine yansımıştı.

İnsanların kapısı ve suyu olmayan bu tuvaletleri kullanıyor olması ise akıl tutulması yaşattı.

İnsanların kapısı ve suyu olmayan bu tuvaletleri kullanıyor olması ise akıl tutulması yaşattı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın