Her Yeri Foşur Foşur Temizlemeye Ant İçen Cem Özkök 1860 Yılında Vefat Eden Birinin Mezarlığını Temizledi

'Temizlik fenomeni' olarak ünlenen Cem Özkök, evinin sınırları dışına çıktığı günden beri ilginç temizlik videolarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda bir köy okulunu 'Foşur Foşur' temizleyen Özkök bu defa da mezarlık temizledi!