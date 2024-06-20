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Her Yeri Foşur Foşur Temizlemeye Ant İçen Cem Özkök 1860 Yılında Vefat Eden Birinin Mezarlığını Temizledi

Her Yeri Foşur Foşur Temizlemeye Ant İçen Cem Özkök 1860 Yılında Vefat Eden Birinin Mezarlığını Temizledi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 11:24

'Temizlik fenomeni' olarak ünlenen Cem Özkök, evinin sınırları dışına çıktığı günden beri ilginç temizlik videolarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda bir köy okulunu 'Foşur Foşur' temizleyen Özkök bu defa da mezarlık temizledi!

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'Foşur Foşur' temizlik yapmasıyla tanınan fenomen Cem Özkök'ün arefe günü Urla'da çektiği video şuydu:

Her yaptığı hareket olay olan Özkök, çektiği videoda şunları anlattı: "1860 yılında terk edilmiş asırlık mezarlığı temizledim. Öyle kötüydü ki önce çapa yardımıyla çalı çırpıdan arındırdım."

Her yaptığı hareket olay olan Özkök, çektiği videoda şunları anlattı: "1860 yılında terk edilmiş asırlık mezarlığı temizledim. Öyle kötüydü ki önce çapa yardımıyla çalı çırpıdan arındırdım."

"1860 yılında vefat eden Emine Hanım'ın mezarlığına denk geldim. Mezarlığa girince ilk o çağırdı beni adeta."

"1860 yılında vefat eden Emine Hanım'ın mezarlığına denk geldim. Mezarlığa girince ilk o çağırdı beni adeta."

"Öyle huzur vericiydi ki asırlardır yatan birinin kötü haldeki mezarını temizlemek... Manevi anlamda bana da iyi geldi. Arefe günü olması daha da huzur vericiydi."

"Öyle huzur vericiydi ki asırlardır yatan birinin kötü haldeki mezarını temizlemek... Manevi anlamda bana da iyi geldi. Arefe günü olması daha da huzur vericiydi."

"Vaktimiz el verdiğince diğer mezarların da çalı çırpılarını toparladık. Taşlardan arındıktan sonra şöyle taze mis gibi toprağı döktük. Tertemiz oldu. Arkadaşlarım taze çiçek getirmişti. Onları da bir güzel ektik."

"Vaktimiz el verdiğince diğer mezarların da çalı çırpılarını toparladık. Taşlardan arındıktan sonra şöyle taze mis gibi toprağı döktük. Tertemiz oldu. Arkadaşlarım taze çiçek getirmişti. Onları da bir güzel ektik."
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Cem Özkök'ün mezarlık temizliği sosyal medyada çok konuşuldu. İşte X platformunda Özkök'e yapılan yorumlardan bazıları:

Cem Özkök'ün mezarlık temizliği sosyal medyada çok konuşuldu. İşte X platformunda Özkök'e yapılan yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
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