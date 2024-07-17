Her İki Yetenekten Biri, Bir Yıl İçinde İş Değiştirmeyi Planlıyor!

Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25 yılı ve Geleceği araştırması, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her iki adaydan biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her dört adaydan biri aynı düşünceye sahip.

Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. Maaş ve yan haklar, 5 yıldan az deneyime sahip olanlar için iş değiştirmek adına ilk neden olurken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlarda ikinci sırada yer aldı. Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsurun tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu görüldü.