Her Basılan Notada Huzuru Hissedeceğiniz 12 Popüler Şarkının Piyano Versiyonu
Her Basılan Notada Huzuru Hissedeceğiniz 12 Popüler Şarkının Piyano Versiyonu
Popüler şarkıların farklı versiyonlarını dinlemeyi çok seviyoruz ama piyano versiyonları daha çok keyif veriyor! Çünkü piyanonun insana huzur veren bir yapısı var...
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1. "Can't Help Falling In Love" by Elvis Presley | Alyssa Baker Cover
2. what was i made for – billie eilish (cover)
3. Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born) - Connie Talbot
4. Coldplay - Yellow cover by Victoria Ward
5. Daisy Gray - Lovely (Billie Eilish and Khalid Cover)
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6. Without Me - Halsey (Cover by Alexander Stewart)
7. Lewis Capaldi - Someone You Loved - Connie Talbot (Cover)
8. Miley Cyrus - Flowers (Acoustic Piano Music Video)
9. Christina Grimmie singing "Counting Stars" by OneRepublic
10. Wrecking Ball - Miley Cyrus (Cover By: Davina Michelle)
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11. cardigan - Taylor Swift (cover by Alyssa Trahan)
12. ZAYN - Dusk Till Dawn ft. Sia | Cover
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