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Her Basılan Notada Huzuru Hissedeceğiniz 12 Popüler Şarkının Piyano Versiyonu

etiket Her Basılan Notada Huzuru Hissedeceğiniz 12 Popüler Şarkının Piyano Versiyonu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 18:13

Popüler şarkıların farklı versiyonlarını dinlemeyi çok seviyoruz ama piyano versiyonları daha çok keyif veriyor! Çünkü piyanonun insana huzur veren bir yapısı var...

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1. "Can't Help Falling In Love" by Elvis Presley | Alyssa Baker Cover

2. what was i made for – billie eilish (cover)

3. Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born) - Connie Talbot

4. Coldplay - Yellow cover by Victoria Ward

5. Daisy Gray - Lovely (Billie Eilish and Khalid Cover)

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6. Without Me - Halsey (Cover by Alexander Stewart)

7. Lewis Capaldi - Someone You Loved - Connie Talbot (Cover)

8. Miley Cyrus - Flowers (Acoustic Piano Music Video)

9. Christina Grimmie singing "Counting Stars" by OneRepublic

10. Wrecking Ball - Miley Cyrus (Cover By: Davina Michelle)

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11. cardigan - Taylor Swift (cover by Alyssa Trahan)

12. ZAYN - Dusk Till Dawn ft. Sia | Cover

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