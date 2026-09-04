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Haysiyet Testine Hazır mısın? Verdiğin Kararlara Göre Karakterini Ölçüyoruz!

Haysiyet Testine Hazır mısın? Verdiğin Kararlara Göre Karakterini Ölçüyoruz!

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Onedio Content - Onedio Editörü
04.09.2026 - 12:43
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Aşk için gururundan vazgeçer misin, yoksa cebin boş olsa da başını dik mi tutarsın? Hayatta her şey yolundayken dürüst olmak kolay ama asıl mesele işler sarpa sardığında ne yapacağımız... 

Günlük hayatta kaçamayacağın bazı zor ikilemlerden oluşan bu testi dürüstçe yanıtla, karakterinin haysiyet puanıyla yüzleş!

Sıkışık bir dönemdesin ve sevgilinin ailesi önüne açık bir çek koyup "Parayı al, hayatımızdan çık" dedi. Kararın ne olurdu?

Sıkışık bir dönemdesin ve sevgilinin ailesi önüne açık bir çek koyup "Parayı al, hayatımızdan çık" dedi. Kararın ne olurdu?

Sana büyük bir servet teklif edildi ama tek şart ailene sırt dönüp onların aleyhine şahitlik yapman. Böyle bi durumda ne yapardın?

Sana büyük bir servet teklif edildi ama tek şart ailene sırt dönüp onların aleyhine şahitlik yapman. Böyle bi durumda ne yapardın?

İş yerindeki büyük bir hatanın faturası masum bir arkadaşına kesiliyor. Susarsan terfi alacaksın, konuşursan kovulabilirsin. Ne yaparsın?

İş yerindeki büyük bir hatanın faturası masum bir arkadaşına kesiliyor. Susarsan terfi alacaksın, konuşursan kovulabilirsin. Ne yaparsın?

Gençken sürekli tartıştığın ve anlaşamadığın baban bugün zor durumda ve sana muhtaç kaldı. Ne yaparsın?

Gençken sürekli tartıştığın ve anlaşamadığın baban bugün zor durumda ve sana muhtaç kaldı. Ne yaparsın?

Ailen sana "dengin" olan birini uygun görüyor ama senin kalbin bambaşka bir dünyadan gelen birine ait diyelim...

Ailen sana "dengin" olan birini uygun görüyor ama senin kalbin bambaşka bir dünyadan gelen birine ait diyelim...

Masadaki zengin ve güçlü kişi, kimsesiz birini herkesin içinde eziyor. Böyle bir durumda ne yaparsın?

Masadaki zengin ve güçlü kişi, kimsesiz birini herkesin içinde eziyor. Böyle bir durumda ne yaparsın?

En yakınındaki insanların arkandan gizli planlar yaptığını öğrenseydin tavrın ne olurdu?

En yakınındaki insanların arkandan gizli planlar yaptığını öğrenseydin tavrın ne olurdu?

Çelik gibi bir duruşa, satın alınamaz bir karaktere sahipsin!

Çelik gibi bir duruşa, satın alınamaz bir karaktere sahipsin!

Sana bir haysiyet puanı verecek olsaydık bu %80'in üzerinde olurdu!

Senin lügatında paraya veya güce boyun eğmek yok. Aşkta da işte de en büyük sermayen onurun! Babanın sana öğretmeye çalıştığı erdemleri eksiksiz kavramışsın. Duruşun asla sarsılmaz!

Hayatın gerçeklerini bilen birisin!

Hayatın gerçeklerini bilen birisin!

Hayatın sert bir oyun olduğunun gayet farkındasın. Büyük haksızlıklara asla göz yummaz, sevdiklerini harcatmazsın ama gereksiz yere kendini ateşe atmak yerine akıllıca ve stratejik hamleler yaparsın. Aşkta gururun çok önemli ama köprüleri de bir anda yıkıp atmazsın!

Hayatta kalma içgüdün her zaman bir adım önde, şartlara göre oynuyorsun!

Hayatta kalma içgüdün her zaman bir adım önde, şartlara göre oynuyorsun!

Sen bu dünyada duyguların değil, gücün ve aklın kazandırdığını erken çözmüşsün. Önüne bir çıkar veya kriz geldiğinde kuralları bir kenara bırakıp kendi geleceğini garantiye almaya odaklanıyorsun. Aşkta da parada da şartlar neyi gerektiriyorsa rotan o!

Hayatta en önemli şey: "Haysiyet"

Hayatta en önemli şey: "Haysiyet"

Para, güç ve entrikaların ortasında sınıfsal uçurumlara rağmen 'Biz seninle biriz, biz seninle kalpten eşitiz' diyebilen bir aşkın ve birbirine sımsıkı sarılan geniş bir ailenin onur mücadelesi ekranlara geliyor.

Başrollerinde Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün yer aldığı, aşkın ve aile bağlarının sınandığı sürükleyici hikayesiyle Haysiyet, 8 Eylül Salı saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

Fragmanı izlemek için 👇

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