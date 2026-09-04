Haysiyet Testine Hazır mısın? Verdiğin Kararlara Göre Karakterini Ölçüyoruz!
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Aşk için gururundan vazgeçer misin, yoksa cebin boş olsa da başını dik mi tutarsın? Hayatta her şey yolundayken dürüst olmak kolay ama asıl mesele işler sarpa sardığında ne yapacağımız...
Günlük hayatta kaçamayacağın bazı zor ikilemlerden oluşan bu testi dürüstçe yanıtla, karakterinin haysiyet puanıyla yüzleş!
Sıkışık bir dönemdesin ve sevgilinin ailesi önüne açık bir çek koyup "Parayı al, hayatımızdan çık" dedi. Kararın ne olurdu?
Sana büyük bir servet teklif edildi ama tek şart ailene sırt dönüp onların aleyhine şahitlik yapman. Böyle bi durumda ne yapardın?
İş yerindeki büyük bir hatanın faturası masum bir arkadaşına kesiliyor. Susarsan terfi alacaksın, konuşursan kovulabilirsin. Ne yaparsın?
Gençken sürekli tartıştığın ve anlaşamadığın baban bugün zor durumda ve sana muhtaç kaldı. Ne yaparsın?
Ailen sana "dengin" olan birini uygun görüyor ama senin kalbin bambaşka bir dünyadan gelen birine ait diyelim...
Masadaki zengin ve güçlü kişi, kimsesiz birini herkesin içinde eziyor. Böyle bir durumda ne yaparsın?
En yakınındaki insanların arkandan gizli planlar yaptığını öğrenseydin tavrın ne olurdu?
Çelik gibi bir duruşa, satın alınamaz bir karaktere sahipsin!
Hayatın gerçeklerini bilen birisin!
Hayatta kalma içgüdün her zaman bir adım önde, şartlara göre oynuyorsun!
Hayatta en önemli şey: "Haysiyet"
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