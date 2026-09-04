Haysiyet Testine Hazır mısın? Verdiğin Kararlara Göre Karakterini Ölçüyoruz!

Sen bu dünyada duyguların değil, gücün ve aklın kazandırdığını erken çözmüşsün. Önüne bir çıkar veya kriz geldiğinde kuralları bir kenara bırakıp kendi geleceğini garantiye almaya odaklanıyorsun. Aşkta da parada da şartlar neyi gerektiriyorsa rotan o!