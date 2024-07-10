Hayatlarında İlk Kez Ayran Deneyen Basketbolcular Yüzlerini Ekşitmekten Bi' Hal Oldu!

U17 Basketbol Dünya Kupası için Türkiye'ye birçok farklı ülkeden sporcular geldi. Türkiye'nin lezzetlerini ilk kez deneyen sporcular, elbette ayran denemese olmazdı!

Peki hayatlarında ilk kez ayran deneyen basketbolcuların tepkisi nasıl oldu?