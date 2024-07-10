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Hayatlarında İlk Kez Ayran Deneyen Basketbolcular Yüzlerini Ekşitmekten Bi' Hal Oldu!

Hayatlarında İlk Kez Ayran Deneyen Basketbolcular Yüzlerini Ekşitmekten Bi' Hal Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.07.2024 - 11:02

U17 Basketbol Dünya Kupası için Türkiye'ye birçok farklı ülkeden sporcular geldi. Türkiye'nin lezzetlerini ilk kez deneyen sporcular, elbette ayran denemese olmazdı!

Peki hayatlarında ilk kez ayran deneyen basketbolcuların tepkisi nasıl oldu?

U17 Basketbol Dünya Kupası'nda rekabet edecek olan basketbolcular, İstanbul'a geldi.

U17 Basketbol Dünya Kupası'nda rekabet edecek olan basketbolcular, İstanbul'a geldi.

Türk lezzetlerini deneyen sporcular, ilk olarak ayranla başladı. Öncelikle hepsinin 'ayran' kelimesini telaffuz etmeleri istendi.

Daha sonra ayranlar açıldı, ilk yudumlar alındı! Kimisi kokusundan bile yüzünü ekşitmeye başladı.

Daha sonra ayranlar açıldı, ilk yudumlar alındı! Kimisi kokusundan bile yüzünü ekşitmeye başladı.

Ayranın tadına bakanlardan yüzünü ekşitmeyen ise neredeyse yoktu!

Ayranın tadına bakanlardan yüzünü ekşitmeyen ise neredeyse yoktu!

Gelelim ayranı puanlamaya...Ayran 10 üzerinden en az 2, en fazla 5 puan almayı başardı :(

Gelelim ayranı puanlamaya...Ayran 10 üzerinden en az 2, en fazla 5 puan almayı başardı :(

İşte o anlar...👇🏻

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