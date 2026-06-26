Hangi Yalın Şarkısı Senin Aşk Hayatını Temsil Ediyor?
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Yalın şarkıları aşkın en sade ama en içe dokunan hâlini anlatıyor. Bazen bir bakışın heyecanını, bazen kavuşamamanın burukluğunu, bazen de “ben hâlâ buradayım” diyen o sessiz sevgiyi hissettiriyor. Bu testte sen aşk hayatına dair seçimlerini yapıyorsun, biz de kalbinin tam karşılığı olan Yalın şarkısını söylüyoruz.
Bakalım senin aşk hikâyen hangi şarkının içinde saklı?
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1. İlk sorumuzla başladık! "Her aşk bir gün biter." sözüne ne kadar katılıyorsun?
2. Hoşlandığın kişiye ilk adımı atmakta zorlanır mısın?
3. Bir aşk ilişkisinde senin için en önemli şey ne?
4. Aşk konusunda kendini en çok hangi burçla daha uyumlu hissediyorsun?
5. Romantik ilişkilerinde genellikle anlık duygusal kararlar alır mısın?
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6. Söz konusu aşksa sen nasıl hareket etmeyi tercih ediyorsun?
7. Uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kalsan yürütebilir misin?
8. Son olarak, bu romantik şarkılardan birini seç bakalım!
Yalın – Zalim
Ki Sen
Yalın – Her Şey Sensin
Yalın - Bir Bakmışsın
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