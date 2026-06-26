Hangi Yalın Şarkısı Senin Aşk Hayatını Temsil Ediyor?

Sen sevince çok temiz, çok içten ve biraz da masum seviyorsun. Aşk senin için büyük laflardan çok, küçük detaylarda kendini belli eden bir şey. Birinin varlığı gününü güzelleştiriyorsa, sen zaten orada kalbinle çoktan teslim olmuş oluyorsun. “Ki Sen”, senin o romantik, sakin ve gerçekten seven tarafına çok yakışıyor.