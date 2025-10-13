Hangi Durumlar Seni Sessizce Tüketiyor?

Bazen her şey yolunda gibi görünür... Gülümsemeye devam edersin, hayat akıp gider. Ama içten içe bir şey seni yavaş yavaş tüketiyordur. Ne tam olarak adını koyabilirsin, ne de başkalarına anlatabilirsin. Sadece hissedersin. Bitkinlik, isteksizlik, huzursuzluk... Sessiz ama derin izler bırakan duygular. Peki seni bu kadar yoran şey ne?