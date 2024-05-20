Haftanın Kristalı Cüruf ile Toprak Elementinin Gücü Yaşamlarınıza Etkili Olsun!
Haftanın Kristalı Cüruf ile Toprak Elementinin Gücü Yaşamlarınıza Etkili Olsun!
Haftanın kristali cüruf, volkanik patlamalar sonucu oluşan bir kayaçtır. Doğum haritalarımızda toprak elementini güçlendirir. Cüruf siyah üzerinde 7 rengin yansıması ile gökkuşağı enerjisini yaşamlarımıza taşır. Kaygıyı hafiflettir, duygusal huzuru teşvik eder ve kişinin sakinlik ve rahatlama hissi verir.
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Cüruf taşının insan zihni üzerinde çok güçlü ruhsal etkileri vardır.
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