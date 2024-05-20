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Haftanın Kristalı Cüruf ile Toprak Elementinin Gücü Yaşamlarınıza Etkili Olsun!

etiket Haftanın Kristalı Cüruf ile Toprak Elementinin Gücü Yaşamlarınıza Etkili Olsun!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 19:01

Haftanın kristali cüruf, volkanik patlamalar sonucu oluşan bir kayaçtır. Doğum haritalarımızda toprak elementini güçlendirir. Cüruf siyah üzerinde 7 rengin yansıması ile gökkuşağı enerjisini yaşamlarımıza taşır. Kaygıyı hafiflettir, duygusal huzuru teşvik eder ve kişinin sakinlik ve rahatlama hissi verir.

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Cüruf taşının insan zihni üzerinde çok güçlü ruhsal etkileri vardır.

Cüruf taşının insan zihni üzerinde çok güçlü ruhsal etkileri vardır.

Olumsuz düşünce ve duyguları temizler ve yaratıcılığı teşvik eder. Toprak Ana ile bağlantıları güçlendirir, değişim ve stres zamanlarında güç ve cesaret verir, bu sebepten dolayı 'topraklama taşı' olarak adlandırılır. Kişileri mücadele gerektiren konularda cesaret verir ve başarıya ulaşmakta engelleri aşmakta faydalıdır. Savaşta güç kazanmalarına yardımcı olmak için cüruf taşlarının verildiğini öne sürüyor. Yeniden doğuşun ve yeni başlangıçların taşıdır. Aynı zamanda vücudumuzdaki en önemli çakralardan kök çakrayı iyileştirir.  Cüruf içinizdeki gücü fark etmenizi sağlar. Bu muhteşem taşın enerjisinden yararlandığınızda, kişisel zorlukların üstesinden gelmek için içsel gücünüzden yararlanabilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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