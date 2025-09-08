onedio
"Hadsizliğe Müsamaha Göstermem!" Feyza Civelek'le Kızılcık Şerbeti Özel Röportaj

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
08.09.2025 - 11:36

Show TV ekranlarında tam 3 sezondur ortalığı kasıp kavuran Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Onedio'ya konuştu. Onedio TV Editörü Esra Demirci, hem özel kariyeri hem Kızılcık Şerbeti özelinde Feyza Civelek'le röportaj yaptı. 

İşte Feyza Civelek'e ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair merak edilenler...

Show TV'nin 4. sezon hazırlıklarına başlayan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Onedio'ya konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonundan beri Nilay karakteriyle izlediğimiz Feyza Civelek, dizinin ilgi çeken karakterlerinin başında yer alıyor. Sosyal medyada fenomen haline gelen Nilay karakterine olan ilgi sezonlardır devam edince biz de Civelek'le iletişime geçmek için kolları sıvadık!

Feyza Civelek, kariyeri ve Kızılcık Şerbeti'ne dair tüm merak edilenleri Onedio'ya anlattı.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği tercih ederdiniz?

'Ben annemden dolayı bu sektörde doğup büyüdüm. Başta hobi olarak başladı benim için. Konuk oyunculuk yaptım daha önce Acemi Cadı, Kavak Yelleri vs dizilerde. Tabii o zaman 12-13 yaşındaydım. Sonradan bu hobim bir meslek haline dönüştü. Hayatımın anlamı oldu. İdealimin oyunculuk olduğuna karar verdim. İyi ki de oyuncu olmuşum. Başka bir meslek yapamazmışım, şu an anlıyorum. Çok seviyorum mesleğimi'

Gerçek hayatta Feyza ile Nilay ne kadar benziyor?

Bugüne kadar canlandırmaktan en zevk aldığınız karakter hangisi?

'Adını Feriha Koydum'daki karakterimle tanınıyorum, Lara karakteriyle. Daha sonrasında Güllerin Savaşı'ndaki Çiçek karakterimi de çok seviyorum. Feriha'daki karakterim benim ilk tecrübem profesyonel anlamda. İlk göz ağrım, o yüzden yeri ayrı. Güllerin Savaşı da bana tecrübe katan bir proje. Oradaki karakterimi de çok seviyordum. Sonra 'Bir Umut Yeter' ve 'Sol Yanım' adlı iki projede oynadım. Orada Damla ve Nazlı karakteriydim. Kısa sürdüler. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteri tabii ki favori karakterim. Hayalimdeki rolü oynuyorum ve hayatımın rolü. O yüzden çok seviyorum. Hepsinin yeri çok ayrı tabii ama Nilay'ın yerini hiçbiri tutamaz.'

Nilay’ı seven kadar eleştiren de çok. Gelen olumsuz yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nilay karakteri sosyal medyada adeta bir fenomen haline geldi. Her sahnesi viral oluyor. Sizce Nilay neden bu kadar sevildi? İnsanlar onu izlerken ne buluyorlar?

'Nilay çok gerçek bir karakter. Her ailede bir Nilay var, aslında biraz insanların iç sesi. İnsanların söyleyemediklerini pat diye söyleyebilen bir karakter. Aslında kötü bir karakter ama sevimli kötü. Hem kızıyorsun hem seviyorsun. Ve bence Nilay'ın sevilmesinin bir diğer özelliği Feyza olarak çok içselleştirmem. Çok da benzeyen yerlerimiz var. Fakat Nilay çok doğal bir karakter, o yüzden çok sevildiğini düşünüyorum. Bir de komedisi olduğu için insanlara tatlı geldiğini düşünüyorum.'

Dizinin 4. sezonuna artık sayılı hafta kaldı. Çok merak ediyoruz: Nilay’ın başına ne gelecek? Mustafa ile dinamiğini çok seviyorduk, araları düzelecek mi?

Nilay'ı oynarken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Karakteri yaratırken sizin katkınız olan, doğaçlama gelişen sahneler oldu mu?

'Senaristimiz de sağolsun Nilay'a çok güzel doğaçlama sahneleri yazıyorlar. Ben rolü çok benimsediğim için çok sevdiğim için doğaçlama yapıyorum. Hem senaryo desteğiyle hem oyuncu olarak doğaçlama yapıyorum ve rolü çok sevdiğim için güzel yapabildiğimi düşünüyorum. Benim en çok bakışlarım seviliyor, mimiklerim. O yüzden mimiklerime çok önem veriyorum. Çünkü mimiklerim sahnedeki dinamiğimi belirliyor.'

Burçlara inanır mısınız? Kızılcık Şerbeti karakterlerinin burçları sizce nelerdir?

Nilay’ı oynarken “Ben asla böyle davranmazdım” dediğiniz bir an oldu mu?

'Mesela Nilay çok aşağılanıyor. Örnek veriyorum Apo, Nursema tarafından. Gerçekte buna izin vermezdim herhalde. En belirgin bu olabilir.'

Kızılcık Şerbeti neredeyse her hafta gündem oluyor. Set dışında, sokakta, alışverişte, günlük hayatınızda bu ilgi sizi nasıl etkiliyor?

Son olarak… Feyza Civelek olarak Nilay’a bir mesaj yollasanız ne derdiniz?

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
