Hadise'nin Gönlünü Çaldığı Konuşulan Genç İş İnsanı Mert Ayaydın Kimdir?
Hadise'nin Gönlünü Çaldığı Konuşulan Genç İş İnsanı Mert Ayaydın Kimdir?
Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamadığı konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz akşam bir mekanda bir beyfendi ile epey yakınlaştığı görüldü. Hadise'nin yeni aşkı olduğu edilen kişinin de Mert Ayaydın olduğu ortaya çıktı. Olayın patlamasından sonra arama motorlarında en çok aratılan soru ise hiç şüphesiz 'Mert Ayaydın kimdir?' oldu. Hadi gelin detayları görelim...
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Şarkıları, dansları, sahne kostümleri, sosyal medya paylaşımları derken attığı her adımla ayrı olay olan Hadise magazinin kıymetlisi!
Önce Sinan Akçıl ardından da oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı birliktelikle gündeme taşınan güzel şarkıcı özel hayatıyla merak konusu oluyor.
Çalkantılı aşk hayatı yüzünden magazin manşetlerinde görmeye aşina olduğumuz Hadise, gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırmış ve nikah masasına oturmuştu.
Bu evliliği de yalnızca birkaç sürdü biliyorsunuz ki. Aşık olmak için doğru adamı seçemediği konuşulan Hadise geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülendi.
Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın görüntülediği ünlü şarkıcının yeni aşka yelken açtığı haberleri uçtu gitti.
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Gizemli kişinin kim olduğu da kısa zamanda ortaya çıktı. Kendisi iş insanlarında Mert Ayaydın! Peki Mert Ayaydın kimdir?
Trendler arasında yer alan Mert Ayaydın hakkında bilinen çok fazla bir bilgi olduğunu söyleyemeyiz aslında.
Mert Ayaydın, kadın giyiminin öne çıkan markaları arasında yer alan İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda da Ayaydın şirketlerinin sahibi olan Yalçın Ayaydın ile Tunay Ayaydın'ın biricik oğluymuşi
Lisans eğitimi Londra'daki Regen's Üniversitesi'nde tamamlayan Mert Ayaydın 2017 yılında mezun oldu.
Mert Ayaydın’ın İpek Ayaydın adında bir ablasının olduğunu da öğrendik.
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Genç kuşak iş insanlarından bir tanesi olan Mert Ayaydın 28 yaşındaymış, yani sevgili olduğu iddia edilen Hadise'den 10 yaş küçük.
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