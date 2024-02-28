Hadise'nin Gönlünü Çaldığı Konuşulan Genç İş İnsanı Mert Ayaydın Kimdir?

Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamadığı konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz akşam bir mekanda bir beyfendi ile epey yakınlaştığı görüldü. Hadise'nin yeni aşkı olduğu edilen kişinin de Mert Ayaydın olduğu ortaya çıktı. Olayın patlamasından sonra arama motorlarında en çok aratılan soru ise hiç şüphesiz 'Mert Ayaydın kimdir?' oldu. Hadi gelin detayları görelim...