Gündelik Hayatta Kadınların İcatlarını Kullanmadan Bir Gün Geçiren Kişi Eğlenceli Anlarını Paylaştı

Gündelik hayatımızda kullandığımız biz fark etmesek de hayatı kolaylaştıran birçok icat var. Peki bir günümüzü kadınların icat ettiklerini kullanmadan geçirebilir miyiz? Bir sosyal medya kullanıcısı kadın icatları olmadan bir gününü geçirdiği anları videoya aldı.