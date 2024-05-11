Gündelik Hayatta Kadınların İcatlarını Kullanmadan Bir Gün Geçiren Kişi Eğlenceli Anlarını Paylaştı

Gündelik hayatımızda kullandığımız biz fark etmesek de hayatı kolaylaştıran birçok icat var. Peki bir günümüzü kadınların icat ettiklerini kullanmadan geçirebilir miyiz? Bir sosyal medya kullanıcısı kadın icatları olmadan bir gününü geçirdiği anları videoya aldı.
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Birçok bilim insanına yer verdiği videoda kadınların icat ettikleri olmadan geçirdiği zorlu anları paylaşan kişi, "olmasa ne yapardık" dedirtti.
Videodaki eğlenceli anlar hem yüzleri güldürdü hem de bir kez daha tüm bilim insanlarına teşekkür ettirdi
İşte eğlenceli videonun tamamı;
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