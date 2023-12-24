Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın Son Pozu 'Oyuncu Eşi Olmak Zor mu?' Tartışmasının Fitilini Ateşledi
Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın Son Pozu 'Oyuncu Eşi Olmak Zor mu?' Tartışmasının Fitilini Ateşledi
Ekranlarda izlediğimiz oyuncuların uyumu zaman zaman dillere düşüyor ve akıllara gerçek hayattaki partnerlerinin kıskanıp kıskanmadığı sosyal medya kullanıcılarına dert oluyor! Bir yeni örneği Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır ikilisi ile gerçekleşti: 'Oyuncu eşi olmak zor mu?' tartışması sosyal medyayı etkisi altına aldı. Bakalım 👇
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Her mesleğin kendine has gereklilikleri var: Ünlü oyuncular, ekranlarda rolü gereği birbirine çok aşık bir çifti canlandırabiliyor.
Ancak oyuncu isimlerin ekranda yakınlaşması, gerçek hayatla karıştırılınca gözler hemen oyuncuların eşlerine/sevgililerine dönüyor!
Sosyal medya kullanıcıları empati işini abartınca, 'Oyuncu eşi olmak zor' gibi ilginç düşünceler ortaya atabiliyor.
'Ömer' dizisinde başrolleri paylaşan Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın bir dergi için verdikleri poz bu tartışmanın fitilini ateşledi.
İkilinin bu pozu hem çok beğenildi hem de sebepsizce oyuncuların gerçek hayattaki partnerleri yerine bazı kıskançlık krizleri yaşattı.
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1. İstemeyeni yapmasın tabi.
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4. 👏
5.
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6.
7. Aynen öyle!
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9. Bu kadarı abartı değil mi...
10. Yok artık!
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O zaman bir de size soralım... Siz oyuncu eşi olmak ister miydiniz?
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