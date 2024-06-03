Geceleri Fosur Fosur Uyuyup Eşine Yardım Etmediğini Söyleyen Kaan Urgancıoğlu "Yılın Babası" Seçildi
Geceleri Fosur Fosur Uyuyup Eşine Yardım Etmediğini Söyleyen Kaan Urgancıoğlu "Yılın Babası" Seçildi
Asiye Acar'a röportaj veren Kaan Urgancıoğlu'nun babalığa dair açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti!
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Üç sezondur partneri Pınar Deniz'le beraber Yargı dizisinde fırtınalar estiren Kaan Urgancıoğlu, Ilgaz Savcı karakterine geçtiğimiz hafta veda etti biliyorsunuz.
Uzun bir süredir reyting rekorları kıran dizisiyle anılan Urgancıoğlu, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden! Mutlaka denk gelmişsinizdir, kendisi 2023 yazında Burcu Denizer'le aniden dünyaevine girerek hepimize bir sürpriz yapmıştı.
Çiftimiz, nikahtan kısa bir süre sonra ikinci bir sürpriz daha yaparak bebek beklediklerini duyurmuş ve 8 Aralık'ta oğulları Ardıç'ı kucağına almıştı.
O günden bu yana minik Ardıç'ın yüzünü net göremesek de çekirdek ailenin birçok pozuna şahitlik ettik! Her seferinde de kalbimizi bıraktık!
Dizi bittikten sonra ebeveynlik konusuna eğilen Urgancıoğlu, önce geçtiğimiz günlerde "anne ve babanın çocuğa karşı bir yükümlülüğü yok" açıklamasıyla tartışma yaratmıştı.
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Geçtiğimiz saatlerde ise Asiye Acar'a verdiği röportajdan babalığa dair açıklamalarda bulunduğu bir kesit sosyal medyada hızla yayıldı!
Geceleri oğluna bakmak için hiç kalkmadığını ve eşine bir yardımı dokunmadığını söyleyen Urgancıoğlu, sosyal medya kullanıcılarını hem hayal kırıklığına uğrattı hem de tepki çekti.
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Geceleri bebekle ilgilenmek annenin görevi midir? Baba da dahil olmalı mıdır? Hadi yorumlarda buluşalım!
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