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Gazeteci Timur Soykan Duyurdu: Denizli Devlet Hastanesi'nde Tavandan Su Akarken Ameliyat Yapıldı!

Gazeteci Timur Soykan Duyurdu: Denizli Devlet Hastanesi'nde Tavandan Su Akarken Ameliyat Yapıldı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.03.2024 - 10:22

Gazeteci Timur Soykan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler gündeme damgasını vurdu. Denizli Devlet Hastanesi'ne ait olduğunu belirttiği videoda tavandan su akarken ameliyathanede operasyon yapıldığı görülüyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı. 

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Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından Denizli Devlet Hastanesi'ne ait olduğunu belirttiği bir video paylaştı. Videoda tavandan su akarken, bir ameliyatın gerçekleştiği görülüyor.

Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından Denizli Devlet Hastanesi'ne ait olduğunu belirttiği bir video paylaştı. Videoda tavandan su akarken, bir ameliyatın gerçekleştiği görülüyor.

Ancak bu sırada süren bir ameliyat var ve kova hastanın yakınına konulmuş görünüyor.

Ancak bu sırada süren bir ameliyat var ve kova hastanın yakınına konulmuş görünüyor.

Soykan paylaşımında şunları kaydetti: "Denizli Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde tavandan su akıyor. Altına kova konulmuş. Bu sırada bir hasta ameliyat ediliyor. Neredeyse üzerine su akacak. Denizli Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılacağına dair raporları haber yapmıştık. Dün HEP-SEN üyesi sağlık çalışanları hastane önünde eylem yaptı ve 'Sağlık çalışanlarının ve hastalarımızın ölmesini istemiyoruz' diye haykırdılar.

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