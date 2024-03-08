Gazeteci Timur Soykan Duyurdu: Denizli Devlet Hastanesi'nde Tavandan Su Akarken Ameliyat Yapıldı!

Gazeteci Timur Soykan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler gündeme damgasını vurdu. Denizli Devlet Hastanesi'ne ait olduğunu belirttiği videoda tavandan su akarken ameliyathanede operasyon yapıldığı görülüyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.