Gazeteci Timur Soykan Duyurdu: Denizli Devlet Hastanesi'nde Tavandan Su Akarken Ameliyat Yapıldı!
Gazeteci Timur Soykan Duyurdu: Denizli Devlet Hastanesi'nde Tavandan Su Akarken Ameliyat Yapıldı!
Gazeteci Timur Soykan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler gündeme damgasını vurdu. Denizli Devlet Hastanesi'ne ait olduğunu belirttiği videoda tavandan su akarken ameliyathanede operasyon yapıldığı görülüyor. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.
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Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından Denizli Devlet Hastanesi'ne ait olduğunu belirttiği bir video paylaştı. Videoda tavandan su akarken, bir ameliyatın gerçekleştiği görülüyor.
Ancak bu sırada süren bir ameliyat var ve kova hastanın yakınına konulmuş görünüyor.
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