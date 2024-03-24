Gazeteci Sedat Bozkurt'tan Flaş İddia! Emekliye Bayram İkramiyesinin Sonu mu Geliyor?

Gazeteci Sedat Bozkurt yazısının devamında şu ifadeleri kullanıyor:

'Yine böyle bir toplantıda Şimşek, elektrik ve doğalgazda devletin katkısına itiraz etmiş. Bunun kaldırılmasını istemiş. Erdoğan buna “yoksulları öldürdün” diyerek o bilinen tarzıyla itiraz etmiş. Bunun üzerine Şimşek, “Bunu ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) ödemem. Yoksullar içinse Aile Bakanlığı bunları tespit edip sadece onlara ödesin, herkesinkini niye ödüyoruz?” demiş. Buradan anladığımız 1 Nisan sonrasında elektrik ve doğalgaza 3 haneli oranda zam gelebilir. Enflasyon ölçümüne göre bile, yüzde 80/90 arası bir düşük fiyat uygulaması var elektrik ve doğalgazda. Şimşek’in açıklamasına göre, 1 Nisan sonrasında dövizin serbest kalmasıyla, kur farkı nedeniyle ortaya çıkacak zam oranı bir anda kâbus halini alıyor.'