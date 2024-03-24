Gazeteci Sedat Bozkurt'tan Flaş İddia! Emekliye Bayram İkramiyesinin Sonu mu Geliyor?
Gazeteci Sedat Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği bir toplantıda emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasına karşı çıktığını, elektrik ve doğalgazda devletin katkısını ise 'Bunu ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) ödemem.' yanıtını verdiğini iddia etti.
Kısa Dalga yazarı gazeteci Sedat Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçtiğini belirttiği bir görüşmenin ayrıntılarını kaleme aldı.
Bozkurt'un 'Türkiye için zor günler mi başlıyor?' başlıklı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in elektrik ve doğalgaza devlet katkısına itiraz ettiği ve bu durumun elektrik ve doğalgaz fiyatlarına üç haneli oranlarda zam getirebileceği vurgulanıyor.
Yazıda yer alan kritik bölümlerden bir diğeri ise memur ve emeklileri ilgilendiriyor. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan bir toplantıda memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam olmaması gerektiğini belirten Şimşek, emekliye verilen bayram ikramiyesi ile ilgili 'Bayram ikramiyesi nedir? Böyle bir şey dünyanın neresinde görülmüş' ifadelerini kullanmış.
'Yoksulları öldürdün'
Gazeteci Sedat Bozkurt yazısının devamında şu ifadeleri kullanıyor:
'Yine böyle bir toplantıda Şimşek, elektrik ve doğalgazda devletin katkısına itiraz etmiş. Bunun kaldırılmasını istemiş. Erdoğan buna “yoksulları öldürdün” diyerek o bilinen tarzıyla itiraz etmiş. Bunun üzerine Şimşek, “Bunu ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) ödemem. Yoksullar içinse Aile Bakanlığı bunları tespit edip sadece onlara ödesin, herkesinkini niye ödüyoruz?” demiş. Buradan anladığımız 1 Nisan sonrasında elektrik ve doğalgaza 3 haneli oranda zam gelebilir. Enflasyon ölçümüne göre bile, yüzde 80/90 arası bir düşük fiyat uygulaması var elektrik ve doğalgazda. Şimşek’in açıklamasına göre, 1 Nisan sonrasında dövizin serbest kalmasıyla, kur farkı nedeniyle ortaya çıkacak zam oranı bir anda kâbus halini alıyor.'