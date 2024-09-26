Gayrimeşru Çocuğu Olduğu Söylenen Hacı Sabancı Davasında Yeni Gelişme: DNA Testinin Belli Olduğu İddia Edildi
Gayrimeşru Çocuğu Olduğu Söylenen Hacı Sabancı Davasında Yeni Gelişme: DNA Testinin Belli Olduğu İddia Edildi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'ta yer alan Bülent Cankurt'un haberine göre, Hacı Sabancı hakkında çıkan gayrimeşru çocuk iddialarında önemli bir gelişme yaşandı. DNA testlerinin sonuçlandığını belirten haberde babanın Hacı Sabancı olduğu iddia edildi.
KAYNAK: Sabah
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Gündemden bir an olsun düşmeyen, sosyetenin en dikkat çeken ailesi Sabancıları mutlaka daha önce duymuşsunuzdur. Arzu ve Ömer Sabancı'nın oğulları sık sık magazin gündemine yerleşiyor.
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Geçtiğimiz aylarda Sabancılar bambaşka bir konuyla gündeme bomba gibi oturmuş Oda TV'nin özel haberine göre Hacı Sabancı'nın gayrimeşru bir çocuğu olduğu iddia edilmişti.
Ortaya atılan iddiaların ardından ortalık karışmış, 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getiren F.D, sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını belirttiği Hacı Sabancı'ya babalık davası açmıştı.
Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan konuya ilişkin kamuoyuna "sessiz kalmayacağız" açıklaması yapılmış ardından davaya gizlilik kararı getirilmişti.
Sabah'ın haberine göre davada önemli bir gelişme yaşanandı. Babalık davası açan F.D'nin talebine göre DNA incelemesi yapıldı ve çocuğun Hacı Sabancı'dan olup olmadığı ortaya çıktı.
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Sabah'ta yer alan Bülent Cankurt'un haberine göre, sosyetede, DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği iddia edildi.
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