Gayrimeşru Çocuğu Oldu İddia Edilen Hacı Sabancı Davasında Yeni Gelişme: DNA Testi Belli Oldu!

Sabah'ta yer alan Bülent Cankurt'un haberine göre, Hacı Sabancı hakkında çıkan gayrimeşru çocuk iddialarında önemli bir gelişme yaşandı. DNA testlerinin sonuçlandığını belirten haberde babanın Hacı Sabancı olduğu iddia edildi.

KAYNAK: Sabah