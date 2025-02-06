Friends'in Rachel Green'inden Phoebe Buffay'a: 90'lar Makyajı Yapmak İsteyenlere 9 İpucu

Quiet Grunge makyajının en belirgin yeri tabii ki gözler. Bu makyajda yoğun ve dumanlı görünümlü gözlere dikkat çekiyoruz. Koyu tonlardaki göz farı, makyaj stilinin temeli. İsyankar bir duruşu olan makyajda gözlere kahverengi, siyah, bordo tonlar uygulanıyor. Quiet Grunge makyaj stilinde eyelinerın da önemli bir yeri var. Eyeliner uygulaması bu makyajda daha dağınık ve buğulu şekilde tercih ediliyor. Dudakları da bordo tonlarıyla tamamladık mı makyajımız miss gibi oluyor.