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Friends'in Rachel Green'inden Phoebe Buffay'a: 90'lar Makyajı Yapmak İsteyenlere 9 İpucu

Friends'in Rachel Green'inden Phoebe Buffay'a: 90'lar Makyajı Yapmak İsteyenlere 9 İpucu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 13:04

90'lar modada da makyajda da çığır açan yıllardı. Bu zamanlara damga vuran birçok makyaj tarzı vardı elbette. Daha çok siyahları gördüğümüz 90'larda iddialı renkler doyasıya kullanılıyordu. Şimdi 90'lara uygun bir makyaj nasıl yaparım diyorsan, sana ipuçlarını verdik!

1. Quiet Grunge makyajı 90'lara damga vurmuştu!

1. Quiet Grunge makyajı 90'lara damga vurmuştu!

Quiet Grunge makyajının en belirgin yeri tabii ki gözler. Bu makyajda yoğun ve dumanlı görünümlü gözlere dikkat çekiyoruz. Koyu tonlardaki göz farı, makyaj stilinin temeli. İsyankar bir duruşu olan makyajda gözlere kahverengi, siyah, bordo tonlar uygulanıyor. Quiet Grunge makyaj stilinde eyelinerın da önemli bir yeri var. Eyeliner uygulaması bu makyajda daha dağınık ve buğulu şekilde tercih ediliyor. Dudakları da bordo tonlarıyla tamamladık mı makyajımız miss gibi oluyor.

2. 90'ların bir başka popüler trendi folio makyajı.

2. 90'ların bir başka popüler trendi folio makyajı.

Folio makyajı dudaklara odaklanıyor. Doğal tonların kullanıldığı bu trendde dudaklar soğuk alt tonlarda. Gri-bej renkleriyle dudakları renklendireceğin folio makyajı ile sade ama oldukça etkileyici bir görünüme sahip oluyorsun.

3. 90'larda kahverengi dudak kalemini sıklıkla görüyorduk.

3. 90'larda kahverengi dudak kalemini sıklıkla görüyorduk.

90'lar makyajında dudaklar ön planda. Dudakları ortaya çıkarmak için dudak kalemi kullanmak mümkün. Kahverengi bir dudak kalemi ile dudakları çevreleyebilir ve içine hafif nude tonlar sürerek 90'lardaki gibi makyaj yapabilirsin. Burada dikkat etmen gereken kaleminin tonunun doğal dudak rengine yakın olması.

4. Nude tonlar 90'ların vazgeçilmeziydi.

4. Nude tonlar 90'ların vazgeçilmeziydi.

90'ların makyajında nude tonlar çok görülüyordu. Daha hafif tonların tercih edildiği bu makyajı yapmak için hafif bir fondötenle cildini önce pürüzsüzleştirmen gerek. Bunun amacı doğal bir görünüm yakalamak. Bu yüzden kapatıcıyı tüm yüze değil, sadece ihtiyaç duyduğun alanlara uygulaman gerekiyor. Bu sayede doğal bir parlaklık yakalayabiliyorsun.

5. Metal renkler tam 90'lara göre!

5. Metal renkler tam 90'lara göre!

Metal farlar, 90'larda sıklıkla kullanılanların başında geliyordu. Daha enerjik bir görünüm için metal farları kullanabilirsin. Gümüş, bronz veya altın tonlarında farlarla gözlerini patlatman mümkün. Bu farları parmak uçlarıyla yedirerek daha doğal bir görünüm elde edebilirsin. Metalik tonları sadece gece kullanırım diye düşünme, gündüz için de gayet uygun!

6. İnce kaş demek 90'lar demek elbette.

90'larda kaşlar ne kadar inceydi hatırlıyor musun? İnce ve düzgün şekillendirilmiş bir kaş ile 90'ların trendlerini yaşatabilirsin. Tabii günümüzde ince kaş pek kullanılmıyor ama bunun yerine kaşlarının doğal hatlarına uygun olarak kaşlarına şekil verebilirsin. Boşlukları kaş farı ya da ince kalemle doldurabilirsin. Bu sayede ince olmasa da güzel şekillenmiş bir kaş yapabilirsin.

7. Mat ciltler 90'larda tam bir efsaneydi.

90'larda öyle parlak ciltler yoktu. Işıltılı ciltler yerine mat bir cilt makyajı yapılıyordu. Sen de mat cilt seviyorsan o zaman yapman gereken matlaştırıcı bir fondöten ya da pudrayı cildine uygulamak. Yağlı bölgelerden olan T bölgesindeki parlaklığı gidermek için de transparan pudra uygulayabilirsin. Bu küçük önerilerle mat bir cilde kavuşabilirsin.

8. Hatları belirginleştirme, 90'lar makyajı için en önemli adım diyebiliriz.

8. Hatları belirginleştirme, 90'lar makyajı için en önemli adım diyebiliriz.

Sculpted makyajını hatların belirginleştirmesi olarak tanımlayabiliriz. Keskin kontürlerin yapıldığı 90'lar makyajında yüz hatları ortaya çıkarılıyor. Yanakları ve dudakları belirginleştiren kontürlerle daha net ve çarpıcı bir görüntü yakalayabiliyorsun.

9. 90'lar dedin mi de nude tonlar!

9. 90'lar dedin mi de nude tonlar!

90'lar makyajı yaparken yumuşak bir görünüm istiyorsan renkleri daha çok pastel tonlarda kullanman gerekiyor. Pastel tonları kullanacaksan açık pembe, bej ya da kahverengi düşünebilirsin. Sade ve şık bir görünüm elde etmek istiyorsan bu tonlar tam senlik olacak!

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