Friends'in Rachel Green'inden Phoebe Buffay'a: 90'lar Makyajı Yapmak İsteyenlere 9 İpucu
Friends'in Rachel Green'inden Phoebe Buffay'a: 90'lar Makyajı Yapmak İsteyenlere 9 İpucu
90'lar modada da makyajda da çığır açan yıllardı. Bu zamanlara damga vuran birçok makyaj tarzı vardı elbette. Daha çok siyahları gördüğümüz 90'larda iddialı renkler doyasıya kullanılıyordu. Şimdi 90'lara uygun bir makyaj nasıl yaparım diyorsan, sana ipuçlarını verdik!
1. Quiet Grunge makyajı 90'lara damga vurmuştu!
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2. 90'ların bir başka popüler trendi folio makyajı.
3. 90'larda kahverengi dudak kalemini sıklıkla görüyorduk.
4. Nude tonlar 90'ların vazgeçilmeziydi.
5. Metal renkler tam 90'lara göre!
6. İnce kaş demek 90'lar demek elbette.
7. Mat ciltler 90'larda tam bir efsaneydi.
8. Hatları belirginleştirme, 90'lar makyajı için en önemli adım diyebiliriz.
9. 90'lar dedin mi de nude tonlar!
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