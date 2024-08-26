Filizlenmiş Patateslerin Sağlığınız Üzerindeki Tehlikelerini Öğrenince Bir Daha Yaklaşmak İstemeyeceksiniz!

Marketlerden aldığımız patateslerin evde uzun süre beklemesi durumunda filizlenmiş olması sık karşılaştığımız bir durum. Birçok kişi, bu filizlenmiş kısımları kesip patatesi tüketmeye devam ediyor. Ancak, filizlenmiş patateslerin sağlık açısından bazı riskler taşıdığını bilmek önemli.

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