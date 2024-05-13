Filenin Sultanları Mahmut Orhan'ın DJ Kabininde Rüzgar Gibi Esip Geceyi Renklendirdi

A Milli Voleybol Takımı'nın aynı zamanda Eczacıbaşı Dynavit'in smaçörü Hande Baladın, geçtiğimiz günlerde 'Baladın' belgeselini seyirciyle buluşturdu. Belgeselin galasına ise birçok milli voleybolcumuz katıldı. Mahmut Orhan'ın sahnede olduğu dakikalarda ise voleybolcularımız Orhan'a eşlik etti.