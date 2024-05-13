Filenin Sultanları Mahmut Orhan'ın DJ Kabininde Rüzgar Gibi Esip Geceyi Renklendirdi

A Milli Voleybol Takımı'nın aynı zamanda Eczacıbaşı Dynavit'in smaçörü Hande Baladın, geçtiğimiz günlerde 'Baladın' belgeselini seyirciyle buluşturdu. Belgeselin galasına ise birçok milli voleybolcumuz katıldı. Mahmut Orhan'ın sahnede olduğu dakikalarda ise voleybolcularımız Orhan'a eşlik etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hande Baladın, belgeselini yayınlayacağını duyurduğunda çok konuşulmuştu. Merak edenleriniz için belgesel Red Bull TV'de yayına girdi.
Milletler Ligi Kupası (VNL) ve Avrupa Ligi Kupası'na (CEV) sahip milli voleybolcularımız ise Baladın'ı bu heyecanlı gününde yalnız bırakmadı.
DJ Mahmut Orhan'ın sahnede olduğu dakikalarda ise ortaya renki görüntüler çıktı. Zehra Güneş ve Hande Baladın başta olmak üzere voleybolcularımız Mahmut Orhan'ın yanında dans etti.
Videonun tamamı için;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın