Fiat'ın Kurucusu ve Juventus'un Sahibi Agnelli Ailesi'nin Milyarlarca Euroluk Miras Kavgası Bitmek Bilmiyor
Fiat'ın Kurucusu ve Juventus'un Sahibi Agnelli Ailesi'nin Milyarlarca Euroluk Miras Kavgası Bitmek Bilmiyor
Kaynak: https://www.odatv4.com/magazin/ferrar...
Dünyanın en zengin futbol klübü sahiplerinden biri olan Agnelli Ailesi İtalya'nın gözde isimlerinin başında geliyor. Son zamanlarda aralarındaki miras tartışması gittikçe hararetlenen John Elkann ve annesi Margherita Agnelli'nin anlaşmazlıklarını yargıya taşıdı. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İtalya'nın en zengin ailelerinden biri olan Agnelli Ailesi'nin mirasçılarından John Elkann birçok sektörde başarıyı yakalamış ailesine yıllardır liderlik ediyor.
Dünyanın en çok bilinen otomotiv markalarından biri olan Fiat'ın kurucusu, aynı zamanda Ferrari ve spor klubü Juventus'u kontrol eden İtalyan ailenin elinde oldukça büyük bir güç var.
Yıllardır devam eden John Elkann ve annesinin miras kavgası gittikçe hararetleniyor! Margherita Agnelli kendi oğlunu servetine el koymakla suçladı!
Elkann'a soruşturma açan isim ayrıca Francis Bacon, Pablo Picasso ve Claude Monet gibi ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan ailenin sanat koleksiyonu ile ilgili anlaşmazlıklarını da yargıya taşıdı.
İtalyan medyasına damgasını vuran olay çığ gibi büyümeye devam ediyor. Aileye yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger dahil birçok kişinin, Elkann'ın şu anda konuşmadığı annesiyle barışması için ikna etmeye çalıştığı söylendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Agnelli Ailesinin miras tartışması ise yeni ortaya çıkmış bir problem değil. Fiat'ın asıl kurucusu Giovanni Agnelli'nin 2003'teki ölümüyle ortaya çıkan kavga asıl Giovanni'nin torunu Elkann'ı varisi olarak göstermesiyle başladı.
Kendisine ayırılan 1,2 milyar euroluk serveti kabul etmeyen Margherita karara karşı çıkmış ve ailenin asıl serveti kendinden sakladığı iddiasında bulunmuştu.
Margherita'nın annesi Marella Caracciolo Alzheimer hastalığından vefat etmeden önce aile şirketlerinin yönetimini John Elkann dahil üç torununa devredince, anneleri yine duruma el koymuş ve hastalığı yüzünden bu kararın güvenilir olmadığını ve İtalyan kanunlarına aykırı olduğunu savunmuştu.
Servetleri yüzünden kendi oğuluna dava açan ve alınan her karara itiraz eden anne Margherita savunduğu iddiaları kanıtlayabilirse ve Agnelli ailesinin 4,8 milyar euroluk hisselerini alabilirse, şirketin kontrolüne sahip isim haline gelecek.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda