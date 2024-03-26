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Feyza Altun Eşlerinden Mehir İsteyecek Kadınları Hukuki Olarak Uyardı!

Feyza Altun Eşlerinden Mehir İsteyecek Kadınları Hukuki Olarak Uyardı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 12:24

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından dini nikah kıyacak ve eşlerinden mehir isteyecek kadınları uyardı. Hukuki olarak yapılması gerekeni anlattı.

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Kur'an-ı Kerim'de bir dizi ayette belirtilen "Mehir", bir erkeğin evlilik sırasında eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya malı ifade eder.

Kur'an-ı Kerim'de bir dizi ayette belirtilen "Mehir", bir erkeğin evlilik sırasında eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya malı ifade eder.

Bu ayetler, evlenen bir erkeğin kadına mehir verme zorunluluğunu ve bu mehirin zorla geri alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgular (Bakara, 2/237; Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; Mâide, 5/5).

Bu ayetler, evlenen bir erkeğin kadına mehir verme zorunluluğunu ve bu mehirin zorla geri alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgular (Bakara, 2/237; Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; Mâide, 5/5).

Bu bilgiler ışığında mehirin, evlilik sürecinde ve sonrasında kadının haklarını korumak ve ona maddi güvence sağlamak amacıyla önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Bu bilgiler ışığında mehirin, evlilik sürecinde ve sonrasında kadının haklarını korumak ve ona maddi güvence sağlamak amacıyla önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Ancak mehir uygulaması dini nikah ile birlikte gerçekleşir. Avukat Feyza Altun'un gündeminde dini nikah kıymasına ve söz almasına rağmen mehir verilmeyen kadınlar vardı.

Ancak mehir uygulaması dini nikah ile birlikte gerçekleşir. Avukat Feyza Altun'un gündeminde dini nikah kıymasına ve söz almasına rağmen mehir verilmeyen kadınlar vardı.

Kadınların haklarını koruyan bu uygulamada Altun, "Mutlaka söz almanın yanı sıra mehir senedi yaptırın" diyerek işin hukuki boyutunu hatırlattı.

Kadınların haklarını koruyan bu uygulamada Altun, "Mutlaka söz almanın yanı sıra mehir senedi yaptırın" diyerek işin hukuki boyutunu hatırlattı.
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Altun X paylaşımında eşin, şahitlerin ve imamın imzalayacağı bu senedi saklayın, diye belirtti. Hatta "Tahsil kabiliyeti için ödeme kabiliyeti olan kefiller de isteyebilirsiniz" diye de ekledi.

Altun X paylaşımında eşin, şahitlerin ve imamın imzalayacağı bu senedi saklayın, diye belirtti. Hatta "Tahsil kabiliyeti için ödeme kabiliyeti olan kefiller de isteyebilirsiniz" diye de ekledi.

Medeni Hukuk tarafından tanınmayan mehir, senet yoluyla genel hükümler çerçevesinde genel alacak hükmünde değerlendirilir, diye açıkladı.

Medeni Hukuk tarafından tanınmayan mehir, senet yoluyla genel hükümler çerçevesinde genel alacak hükmünde değerlendirilir, diye açıkladı.

Altun "Bir de mehri muaccel mi mehri müeccel mi karar verin. Ayrıntılı yazdırın. Hakkınızı yedirmeyin" diye de uyardı.

Altun "Bir de mehri muaccel mi mehri müeccel mi karar verin. Ayrıntılı yazdırın. Hakkınızı yedirmeyin" diye de uyardı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
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Kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu:

Kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu:
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