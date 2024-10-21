Fethullah Gülen’in Ölümüyle İlgili İddia: “Üç Gün Önce Öldü Ama Örgüt Yöneticileri Haberi Duyurumadı"

Örgüt elebaşının ölümünün ardından Kemal Gülen bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşım da kafaları karıştıracak cinsten.

'Sizlere Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatını 3 gün önceden duyurmuştum. Ancak hazırladıkları yapay zeka videolarıyla beni yalanladılar. Bekletmenin kime ne faydası oldu? Bu işin arkasındaki akıl kim?

Birileri gizlemeye çalışsa da O'nun bir mübarek Cuma günü fani dünyadan bâki âleme irtihali, rahmet-i İlahiye’nin bir tecellisidir. Rabbimiz, makamını âlî eylesin, Hizmet sabr-ı cemil ihsan eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Teşekkür ederim.'