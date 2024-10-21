Fethullah Gülen’in Ölümüyle İlgili İddia: “Üç Gün Önce Öldü Ama Örgüt Yöneticileri Haberi Duyurumadı"
Fethullah Gülen’in Ölümüyle İlgili İddia: “Üç Gün Önce Öldü Ama Örgüt Yöneticileri Haberi Duyurumadı"
FETÖ’ye mensup isimler elebaşı Fethullah Gülen’in 20 Ekim akşam saatlerinde öldüğünü duyurdu. TGRT'de yer alan habere göre Gülen’in ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı: “Gülen birkaç gün önce öldü ama örgüt yöneticileri ölüm haberini nasıl duyuracağını tartıştı.”
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Örgüt hesapları Gülen’in 20 Ekim akşamı öldüğünü paylaştı.
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Gülen’in ölümünün ardından örgüt üyesi ve aynı zamanda Fethullah Gülen’in yeğeni olan Kemal Gülen’in üç gün önce yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Kemal Gülen, 18 Ekim günü şu paylaşımı yapmıştı👇🏻
“Birkaç gün önce öldü ama örgüt yöneticileri haberi duyurumadı"
Fethullah Gülen'in ölümünün ardından Kemal Gülen'den yeni paylaşım.
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