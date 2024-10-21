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Fethullah Gülen’in Ölümüyle İlgili İddia: “Üç Gün Önce Öldü Ama Örgüt Yöneticileri Haberi Duyurumadı"

Fethullah Gülen’in Ölümüyle İlgili İddia: “Üç Gün Önce Öldü Ama Örgüt Yöneticileri Haberi Duyurumadı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
21.10.2024 - 11:06

FETÖ’ye mensup isimler elebaşı Fethullah Gülen’in 20 Ekim akşam saatlerinde öldüğünü duyurdu. TGRT'de yer alan habere göre Gülen’in ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı: “Gülen birkaç gün önce öldü ama örgüt yöneticileri ölüm haberini nasıl duyuracağını tartıştı.”

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Örgüt hesapları Gülen’in 20 Ekim akşamı öldüğünü paylaştı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Örgüt hesapları Gülen’in 20 Ekim akşamı öldüğünü paylaştı.

Gülen’in ölümünün ardından örgüt üyesi ve aynı zamanda Fethullah Gülen’in yeğeni olan Kemal Gülen’in üç gün önce yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Gülen’in ölümünün ardından örgüt üyesi ve aynı zamanda Fethullah Gülen’in yeğeni olan Kemal Gülen’in üç gün önce yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Kemal Gülen, 18 Ekim günü şu paylaşımı yapmıştı👇🏻

Kemal Gülen, 18 Ekim günü şu paylaşımı yapmıştı👇🏻
twitter.com

'Fethullah Gülen Hocaefendi, uzun süredir mustarip olduğu kalp rahatsızlığına yenik düşerek dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Bu büyük kaybın verdiği acıyla taziyeleri kabul edemeyecek kadar derin bir hüzün içindeyim. 

Makamı âli olsun...'

“Birkaç gün önce öldü ama örgüt yöneticileri haberi duyurumadı"

“Birkaç gün önce öldü ama örgüt yöneticileri haberi duyurumadı"

Kemal Gülen'in paylaşımı yalanlanmış ve hesabın sahte olduğu ileri sürülmüştü. TGRT'de yer alan iddiaya göre ise Fethullah Gülen, birkaç gün önce öldü ama örgüt yöneticileri ölüm haberini nasıl vereceğini tartıştı.

Kaynak

Fethullah Gülen'in ölümünün ardından Kemal Gülen'den yeni paylaşım.

Fethullah Gülen'in ölümünün ardından Kemal Gülen'den yeni paylaşım.
twitter.com

Örgüt elebaşının ölümünün ardından Kemal Gülen bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşım da kafaları karıştıracak cinsten.

'Sizlere Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatını 3 gün önceden duyurmuştum. Ancak hazırladıkları yapay zeka videolarıyla beni yalanladılar. Bekletmenin kime ne faydası oldu? Bu işin arkasındaki akıl kim?

Birileri gizlemeye çalışsa da O'nun bir mübarek Cuma günü fani dünyadan bâki âleme irtihali, rahmet-i İlahiye’nin bir tecellisidir. Rabbimiz, makamını âlî eylesin, Hizmet sabr-ı cemil ihsan eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Teşekkür ederim.'

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