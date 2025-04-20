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Fenerbahçe-Kayserispor Maçının Ardından Tribündeki Bir Taraftar Fenalaştı

Fenerbahçe-Kayserispor Maçının Ardından Tribündeki Bir Taraftar Fenalaştı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 00:06

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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Kayserispor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-3’lük beraberlikle sona ererken, maç sonunda yaşananlar geceye damga vurdu. 

Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan sarı lacivertli tribünlerde bir taraftar fenalaştı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Maçın son düdüğünün ardından stattan ayrılmayan bazı taraftarların gerginliği artarken, baygınlık geçiren bir taraftara çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Maçın son düdüğünün ardından stattan ayrılmayan bazı taraftarların gerginliği artarken, baygınlık geçiren bir taraftara çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Durumun ciddiyet kazanması üzerine sağlık ekipleri hızla tribüne çağrıldı. Ambulans tribüne girerek fenalaşan taraftara müdahale etti. O anlar tribünlerde endişeli anlara neden oldu.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 72’ye yükseltirken, Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kaldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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