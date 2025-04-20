Fenerbahçe-Kayserispor Maçının Ardından Tribündeki Bir Taraftar Fenalaştı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Kayserispor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-3’lük beraberlikle sona ererken, maç sonunda yaşananlar geceye damga vurdu.
Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan sarı lacivertli tribünlerde bir taraftar fenalaştı.
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Maçın son düdüğünün ardından stattan ayrılmayan bazı taraftarların gerginliği artarken, baygınlık geçiren bir taraftara çevredekiler tarafından ilk müdahale yapıldı.
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