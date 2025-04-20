Fenerbahçe-Kayserispor Maçının Ardından Tribündeki Bir Taraftar Fenalaştı

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Arkadaşı Sevil Akdağ Tarafından Katledilen Elif Kırav'ın Cenaze Töreninde Annesi ve Ablası Sinir Krizi Geçirdi

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