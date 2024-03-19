Fatih Sultan Mehmet'in Kaç Eşi Oldu? Eşlerinin İsimleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet'ten önce, padişahlar genellikle savaştıkları kralların kızları ile evlenirlerdi. Osmanlı'da harem anlayışı Fatih Sultan Mehmet ile kurumsallaşmıştır. Bu haremler padişahların anneleri, kız kardeşleri ve cariyelerinin yaşadığı bir alandır. Haremlerin Osmanlı'da iki ana fonksiyonları bulunur. Bunlardan ilki padişahların aile hayatını sürdürdüğü yerdir. Haremlerde sadece padişahlara değil, şehzadelere, devletin ileri gelenlerine eş ve cariye seçilmekteydi. Haremlerin ikinci fonksiyonu ise okul olarak faaliyet göstermeleriydi. Devletin enderun mezunu devşirme gençlerine evlenebilmeleri için buradaki cariyelere de eğitim verilirdi. Burada yetiştirilen en güzel ve en zeki kızlar genellikle padişahın eşi olurlardı. Fatih Sultan Mehmet'in eşleri ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...