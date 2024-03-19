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Fatih Sultan Mehmet'in Kaç Eşi Oldu? Eşlerinin İsimleri Nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet'in Kaç Eşi Oldu? Eşlerinin İsimleri Nelerdir?

Elif Ateş
Elif Ateş - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 23:35

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet, tarihi kaynaklarda II. Mehmet olarak geçmektedir. Batı'da ise Büyük Türk anlamına gelen Grand Turko lakabıyla da bilinmektedir. Bu takma isimle bilinmesinin nedeni ise 1453 yılında Konstantinopolis'i fethetmesinden kaynaklanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in 1058 yıl hüküm süren Bizans'ı yok etmesi ile Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Sınırlarını oldukça genişletmiş ve Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in kaç tane eşi vardır? İşte eşlerinin isimleri...

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Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet'ten önce, padişahlar genellikle savaştıkları kralların kızları ile evlenirlerdi. Osmanlı'da harem anlayışı Fatih Sultan Mehmet ile kurumsallaşmıştır. Bu haremler padişahların anneleri, kız kardeşleri ve cariyelerinin yaşadığı bir alandır. Haremlerin Osmanlı'da iki ana fonksiyonları bulunur. Bunlardan ilki padişahların aile hayatını sürdürdüğü yerdir. Haremlerde sadece padişahlara değil, şehzadelere, devletin ileri gelenlerine eş ve cariye seçilmekteydi. Haremlerin ikinci fonksiyonu ise okul olarak faaliyet göstermeleriydi. Devletin enderun mezunu devşirme gençlerine evlenebilmeleri için buradaki cariyelere de eğitim verilirdi. Burada yetiştirilen en güzel ve en zeki kızlar genellikle padişahın eşi olurlardı. Fatih Sultan Mehmet'in eşleri ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

Fatih Sultan Mehmet'in Kaç Eşi Oldu? Fatih Sultan Mehmet'in Eşlerinin İsimleri Nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet'in Kaç Eşi Oldu? Fatih Sultan Mehmet'in Eşlerinin İsimleri Nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet'in bilinen 7 eşi vardır. Bu eşlerden ise toplamda 5 tane çocuğu olmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in eşlerinin isimleri ise şunlardır:

  • Emine- Gül Bahar Hatun: Fatih Sultan Mehmet'in ilk eşi olan Gül Bahar Hatun'un cariye kökenli olduğu bilinmektedir. Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Hatun'un annesidir. Ayrıca II. Bayezıd'ın annesi ölünce ona da annelik yapmıştır.

  • Sitti Mükrime Hatun: Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. Bazı kaynaklarda çocuksuz olduğu geçmektedir. Fakat II. Bayezıd'ın annesi olduğuna dair görüşler daha fazladır.

  • Helena Hatun: Mora Despotu Demetrus'un kızıdır. Ancak bazı kaynaklarda Helena Hatun, II. Mehmet'in eşi olarak geçmemektedir. Hatta Helena Hatun, Yunan olduğu için Fatih Sultan Mehmet zehirlenmekten korktuğu ve haremine almadığı ile ilgili bilgilerde bulunur.

  • Alexias Hatun: Fatih Sultan Mehmet'in bir diğer eşi olan Alexias Hatun, Trabzon Rum İmparatorluğu'nun prensesidir Tarihi kaynaklarda dönemin en güzel kadınlardan biri olarak geçer.

  • Gülşah Hatun: Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Aynı zamanda Karaman Sancak Beyi, Şehzade Mustafa'nın da annesidir.

  • Çiçek Hatun: Osmanlı Devleti'nin önemli şehzadelerinden biri olan Cem Sultan'ın annesidir. Çiçek Hatun'un Sırp ya da Venedikli olduğuna dair görüşler bulunsa da genellikle Türkmen bir beyin kızı olarak bilinmektedir.

  • Anna Hatun: Trabzon İmparatorluğu'nun son hükümdarı olan David'in kızıdır. Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u fethedince Anna Hatun'u haremine almıştır.

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