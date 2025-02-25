Evet/Hayır Testine Göre Üzgün müsün?
Evet/Hayır Testine Göre Üzgün müsün?
Hayatta zaman zaman kendimizi duygusal olarak yıpranmış ve üzgün hissedebiliriz. Peki, şu anda üzgün müsün? Bu test sana bunun cevabını verecek!
Hadi teste!
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1. Son zamanlarda kendini sık sık dalgın veya içe kapanmış hissediyor musun?
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2. Arkadaşların veya ailenle konuşmak sana zor geliyor mu?
3. Son günlerde uyku düzeninde bozulmalar fark ediyor musun?
4. Kendini sürekli yorgun hissediyor musun, enerjin düşük mü?
5. Sık sık ağlar mısın?
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6. Gelecekle ilgili endişelerin artmaya başladı mı?
7. Başkalarına karşı tahammülsüz ya da sinirli olduğun zamanlar çoğaldı mı?
8. Düşüncelerini kontrol etmekte zorlanıyor musun, kafan karışık mı?
9. Kendine vakit ayırman gerektiğini düşünüyor musun?
10. Sevdiğin şeyleri yapmak seni mutlu ediyor mu?
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Sen üzgünsün!
Sen üzgün değilsin!
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