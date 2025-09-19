onedio
Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Öfkelisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
19.09.2025

Hepimiz zaman zaman öfkeleniriz… ama bazılarımız için bu, küçük bir kıvılcımken bazılarımızda adeta bir yangına dönüşebilir. Peki, senin öfke seviyen ne durumda? Sakin bir zen ustası mısın, yoksa sabrı çabuk tükenenlerden mi? Bu basit Evet/Hayır sorularıyla dolu test sayesinde, içindeki öfke potansiyelini daha yakından tanıyabilirsin. Cevapların seni şaşırtabilir!

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
