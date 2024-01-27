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Estetiklerini Reddeden Dilan Çiçek'in İşin Aslını Anlattığı Açıklamaları "Doktorunu Acilen Değiş" Dedirtti

Estetiklerini Reddeden Dilan Çiçek'in İşin Aslını Anlattığı Açıklamaları "Doktorunu Acilen Değiş" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.01.2024 - 23:42

Yakında yeni filmi Aşk Mevsimi'yle izleyici karşısına çıkacak olan Dilan Çiçek Deniz, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda inatla reddettiği estetikleri hakkında ilk kez konuştu!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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2014 yılında Elidor Miss Turkey yarışmasında sıfır estetikle ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in şu duru güzelliğinden şimdilerde eser yok!

2014 yılında Elidor Miss Turkey yarışmasında sıfır estetikle ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in şu duru güzelliğinden şimdilerde eser yok!

Popüler olduğu ilk zamanlarda minnacık müdahalelerle saf güzelliğini bozmayan Dilan Çiçek Deniz'in estetik serüvenin bir mesele haline gelmesinin sebebi de geçirdiği ekstra değişimin ta kendisi.

Popüler olduğu ilk zamanlarda minnacık müdahalelerle saf güzelliğini bozmayan Dilan Çiçek Deniz'in estetik serüvenin bir mesele haline gelmesinin sebebi de geçirdiği ekstra değişimin ta kendisi.

Birdenbire, ani bir değişime uğrayan Dilan Çiçek Deniz, aylardır sürekli uzayan çenesi, her geçen gün daha çekik hale gelen gözleri ve daha niceleriyle dillerden hiç düşmüyor.

Birdenbire, ani bir değişime uğrayan Dilan Çiçek Deniz, aylardır sürekli uzayan çenesi, her geçen gün daha çekik hale gelen gözleri ve daha niceleriyle dillerden hiç düşmüyor.

İnatla "yalnızca minik dokunuşlar" yaptırdığını söyleyen ve takipçileriyle de bu meseleden "bezdiğini" vurgulayan paylaşımlarda bulunan Dilan Çiçek Deniz, yüzündeki değişim bariz ortada olsa da hiçbir büyük müdahalede bulunulmadığını iddia ediyor.

İnatla "yalnızca minik dokunuşlar" yaptırdığını söyleyen ve takipçileriyle de bu meseleden "bezdiğini" vurgulayan paylaşımlarda bulunan Dilan Çiçek Deniz, yüzündeki değişim bariz ortada olsa da hiçbir büyük müdahalede bulunulmadığını iddia ediyor.

Ya da ediyor-du desek daha doğru olacak! Şimdilerde Cem Yiğit Üzümoğlu'yla beraber başrolde yer aldığı Aşk Mevsimi filmi için gün sayan geçtiğimiz saatlerde Hakan Gence'ye röportaj verdi.

Ya da ediyor-du desek daha doğru olacak! Şimdilerde Cem Yiğit Üzümoğlu'yla beraber başrolde yer aldığı Aşk Mevsimi filmi için gün sayan geçtiğimiz saatlerde Hakan Gence'ye röportaj verdi.
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Film odaklı röportajda, Hakan Gence'nin estetik sorusunu yöneltmesi üzerine Dilan Çiçek Deniz'in verdiği cevap olay oldu. Bugüne kadar "küçük dokunuşlar" demekten vazgeçmeyen Dilan Çiçek Deniz, nihayet estetiklerini kabullendi. Durumu ise "Ah şu başına gelenler!" dedirten sözlerle açıkladı;

Film odaklı röportajda, Hakan Gence'nin estetik sorusunu yöneltmesi üzerine Dilan Çiçek Deniz'in verdiği cevap olay oldu. Bugüne kadar "küçük dokunuşlar" demekten vazgeçmeyen Dilan Çiçek Deniz, nihayet estetiklerini kabullendi. Durumu ise "Ah şu başına gelenler!" dedirten sözlerle açıkladı;

İşin aslı, niyetim küçük bir müdahale, geçici bir şey yaptırmaktı. Ancak vücudum farklı bir reaksiyon verdi. Doktorumla da iletişim problemi yaşadık. Geçti şu an. Başkasına zararı olmayan, sadece kendine yaptığın bir şey bile linçlenmek için yeterliymiş. Tekrar hatırlamış oldum. Beni sevenlerin sarıp sarmaladığı, gerçekten yanımda olanları gördüğüm öğretici bir süreçti.

Doktoruyla nasıl bir iletişimsizlik oldu da "daltonlara" benzetilecek hale kadar geldi ve vücut nasıl bir reaksiyon verdi de zaman içerisinde düzelmek yerine daha da göze battı biz anlayamadık! Söz sizde! Hadi yorumlarda buluşalım!

Doktoruyla nasıl bir iletişimsizlik oldu da "daltonlara" benzetilecek hale kadar geldi ve vücut nasıl bir reaksiyon verdi de zaman içerisinde düzelmek yerine daha da göze battı biz anlayamadık! Söz sizde! Hadi yorumlarda buluşalım!

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