Estetiklerini Reddeden Dilan Çiçek'in İşin Aslını Anlattığı Açıklamaları "Doktorunu Acilen Değiş" Dedirtti

İşin aslı, niyetim küçük bir müdahale, geçici bir şey yaptırmaktı. Ancak vücudum farklı bir reaksiyon verdi. Doktorumla da iletişim problemi yaşadık. Geçti şu an. Başkasına zararı olmayan, sadece kendine yaptığın bir şey bile linçlenmek için yeterliymiş. Tekrar hatırlamış oldum. Beni sevenlerin sarıp sarmaladığı, gerçekten yanımda olanları gördüğüm öğretici bir süreçti.