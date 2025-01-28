Esra Erol'un Canlı Yayında Konuğa Söyledikleri "Müge Anlı'ya Gönderme mi?" Dedirtti
Esra Erol'un Canlı Yayında Konuğa Söyledikleri "Müge Anlı'ya Gönderme mi?" Dedirtti
atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programında geçtiğimiz haftadan beri evden kaçan Tuğba'nın olayı işleniyor. Olayı ele alan Erol, canlı yayında Tuğba'ya 'İyi ki bana denk geldin. Seni pata küte yapardı' deyince akıllara aynı kanaldaki rakibi Müge Anlı'ya gönderme yaptığı geldi. İşte o anlar...
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Esra Erol'un programında geçtiğimiz haftadan beri evden kaçan Tuğba'nın olayı işleniyor. Ailesi hakkında bambaşka bir hikâye savunan Tuğba'nın anlattıkları hepimizi şoke etmişti.
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Annesinin tüm dediklerini inkar eden Tuğba, Esra Erol'un sabrını zorlarken son bölümde Erol, Tuğba'ya epey sert çıktı.
"Dua et benim gibi birine denk geldin. Başka biri olsa seni pata küte yapardı. Ben bir de o kadar sakinim." diyen Esra Erol'un bu sözlerini duyan izleyiciler, Erol'un Müge Anlı'ya taş attığını düşündü.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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