Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Erol'un Canlı Yayında Konuğa Söyledikleri "Müge Anlı'ya Gönderme mi?" Dedirtti

Esra Erol'un Canlı Yayında Konuğa Söyledikleri "Müge Anlı'ya Gönderme mi?" Dedirtti

Müge Anlı Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.01.2025 - 08:35

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programında geçtiğimiz haftadan beri evden kaçan Tuğba'nın olayı işleniyor. Olayı ele alan Erol, canlı yayında Tuğba'ya 'İyi ki bana denk geldin. Seni pata küte yapardı' deyince akıllara aynı kanaldaki rakibi Müge Anlı'ya gönderme yaptığı geldi. İşte o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol'un programında geçtiğimiz haftadan beri evden kaçan Tuğba'nın olayı işleniyor. Ailesi hakkında bambaşka bir hikâye savunan Tuğba'nın anlattıkları hepimizi şoke etmişti.

Esra Erol'un programında geçtiğimiz haftadan beri evden kaçan Tuğba'nın olayı işleniyor. Ailesi hakkında bambaşka bir hikâye savunan Tuğba'nın anlattıkları hepimizi şoke etmişti.

Annesinin tüm dediklerini inkar eden Tuğba, Esra Erol'un sabrını zorlarken son bölümde Erol, Tuğba'ya epey sert çıktı.

Annesinin tüm dediklerini inkar eden Tuğba, Esra Erol'un sabrını zorlarken son bölümde Erol, Tuğba'ya epey sert çıktı.

"Dua et benim gibi birine denk geldin. Başka biri olsa seni pata küte yapardı. Ben bir de o kadar sakinim." diyen Esra Erol'un bu sözlerini duyan izleyiciler, Erol'un Müge Anlı'ya taş attığını düşündü.

"Dua et benim gibi birine denk geldin. Başka biri olsa seni pata küte yapardı. Ben bir de o kadar sakinim." diyen Esra Erol'un bu sözlerini duyan izleyiciler, Erol'un Müge Anlı'ya taş attığını düşündü.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın