Esra Dermancıoğlu'nun Üzüldüğünde Mastürbasyon Yaptığını Alizade'nin Tantunisiyle İma Ettiği Anlar Olay Oldu
Esra Dermancıoğlu'nun Üzüldüğünde Mastürbasyon Yaptığını Alizade'nin Tantunisiyle İma Ettiği Anlar Olay Oldu
Saba Tümer'in YouTube programına katılan Esra Dermancıoğlu, üzüldüğünde ilk yaptığı şeyin ağlamak yerine mastürbasyon yapmak olduğunu Alizade'nin tantuni imasıyla söyledi.
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"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki çileden çıkaran yenge rolüyle hafızalarımıza kazınan, deli dolu halleri ve radikal açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Esra Dermancıoğlu'nu en son Hudutsuz Sevda dizisinde izlemiştik hatırlarsanız.
Belki denk gelmişsinizdir, kendisi geçtiğimiz ay Hülya Avşar'a sorduğu orgazm sorusuyla, birkaç hafta önce de Cannes'da ülkemizi temsil eden güzel oyuncularımızı "çıplaklıktan" vurduğu açıklamayla gündeme oturmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'e konuk olan ve tüm dünyaca ünlü yabancı erkeklere DM'den yürüdüğünü duyuran ünlü oyuncu, yine aynı programdan başka bir kesitle gündeme oturdu!
Başına kötü bir şey geldiğinde ilk refleksinin ağlamak olmadığını vurgulayan Esra Dermancıoğlu, Alizade'nin ağzına yapışmış "tantunisiyle" mastürbasyon yaptığını ima etti... 😂
Buyurun, önce o anları ve Dermancıoğlu'nun mimiklerini beraber izleyelim!
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Sonra da kimler ne demiş ona bakalım👇
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