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Erkeğin Ev İşlerinde 'Ölçülü Yardım' Etmesi Gerektiğini Söyleyen Kadın: 'Ölçü Fazla Kaçınca Fıtrattan Çıkıyor'

Erkeğin Ev İşlerinde 'Ölçülü Yardım' Etmesi Gerektiğini Söyleyen Kadın: 'Ölçü Fazla Kaçınca Fıtrattan Çıkıyor'

Erkeklere Özel
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 10:09

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde bir kadın, eşiyle evlendiği ilk günlerde sürekli olarak kendisine yardım etmesini istediğini anacak aldığı eğitimlerden sonra ise bunun böyle olmaması gerektiğini öğrendiğini anlattı.

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Sosyal medyada gördüklerinden sonra eşinin kendisine yardım etmesi gerektiğini düşünen ve yardım etmediğinde de sinirlendiğini belirten kadın, 'Eğitimlerden aldığım bilgilerle birlikte aslında bunun tamamen yanlış olduğunu öğrendim' dedi.

Sosyal medyada gördüklerinden sonra eşinin kendisine yardım etmesi gerektiğini düşünen ve yardım etmediğinde de sinirlendiğini belirten kadın, 'Eğitimlerden aldığım bilgilerle birlikte aslında bunun tamamen yanlış olduğunu öğrendim' dedi.

O kadın sözlerinin devamında ise, 'Evet yardım edecek ama ölçülü bir şekilde yardım edecek, çünkü ölçüsü fazla kaçırınca fıtrattan çıkıyor ve evliliklerde sorunlar oluşmaya başlıyor' dedi.

O kadın sözlerinin devamında ise, 'Evet yardım edecek ama ölçülü bir şekilde yardım edecek, çünkü ölçüsü fazla kaçırınca fıtrattan çıkıyor ve evliliklerde sorunlar oluşmaya başlıyor' dedi.

İşte o anlar: 👇

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ömer

Kraal eğitim ayağına işler kitlemiş 👌😎

azattiq

Vay aq karı adamın erkekliğinden şüphe ediyor :DDD

ipimle kuşağım

lan ben yıllardır evi boşuna mı süpürüp durdum? bulaşık makinesi boşalttım abime söyliyim yer sildim çamaşır katladım çorapları içiçe geçirdim ne bileyim pas... Devamını Gör

Bozkurt

İmandan gelen temizlik seninle vücut bulmuş kardeşim. Bunun daha ilerisi peygamberlik.