En Çok Talep Kadınlardan! Avrupalı Rahipler Sertifikalı Kurs Alarak Şeytan Çıkarma Ayinlerine Yeniden Başladı
En Çok Talep Kadınlardan! Avrupalı Rahipler Sertifikalı Kurs Alarak Şeytan Çıkarma Ayinlerine Yeniden Başladı
17. yüzyılda Avrupa kiliselerinde gerçekleştirilen şeytan çıkarma ayini günümüzde de oldukça popüler. Özellikle Belçika'daki bir manastırda her yıl binden fazla ayin yapılıyor. Gelin hep birlikte bu uygulamanın detaylarına bakalım.
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Şeytan çıkarma ayini deyince hepimizin aklına Hollywood'daki 'The Exorcist' filminde anlatılan hikayeler geliyor. Hikaye bellidir; bir kişinin içine şeytan girer ve diğerleri onu çıkarmaya çalışır. Peki bu uygulama Avrupa'nın günlük hayatında ders olarak verilen bir olaya dönüşürse ne dersiniz?
Vatikan'daki Katolik Kilisesi, 2005 yılından bu yana rahiplere 'şeytan çıkarma ayini' kursu veriyor. 2018 yılında düzenlenen kursa 50 ülkeden 200 rahip katılmış ve şeytan çıkarma kursu sertifikası almışlar. Rahipler derslerini ilahiyatçılar, psikologlar, hekimler, kriminologlar ve kilise tarihçilerinden alıyor ve piskoposun onayının ardından göreve başlıyormuş.
Şeytan çıkarma ayini 17. yüzyılda Avrupa kiliselerinde oldukça yaygın gerçekleştirilen bir uygulamaydı. Ancak günümüzde kurs olarak verilmesi onu tekrar Avrupa'nın gündemine soktu. Şimdilerde bu uygulama en çok Belçika'da yapılıyor. Ülkenin en önemli “şeytan çıkarma noktası” haline gelen Averbode Manastırı’nda, yılda binden fazla ayin gerçekleştiriliyor.
Milliyet'in derlediği habere göre Geert takma adını kullanan şeytan kovucu bir rahip VRT'ye yaptığı açıklamada,
Peki insanlar neden şeytan çıkarma ihtiyacı duyuyor?
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"Ayinlere en çok kadınlar talep gösteriyor"
Siz Avrupa'daki şeytan çıkarma ayinleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 17. yüzyılda var olan bir uygulamanın kilise tarafından tekrar güncellenip uygulanmasının ne gibi sonuçları olabilir? Buyrun yorumlara!
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Eskiden ruh hastalıklarını cadı diye yutturuyorlar mış şimdi tıp bu kadar ilerlemişken anca sirk gösterisi olur
Şeytan eline çayını çekirdeğini almış bunları izliyordur
Biri şeytan çıkarır, öbürü cin, diğeri çakra açar, asal yolculuk yapar, şifalı eller, çıkarır, sokar vs vs. sonuç paranız gider.