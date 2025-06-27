Elon Musk Bir Günde 19 Milyar Dolar Kazandı: Tesla Robotaksi Yatırımcıları Uçurdu
Tesla’nın uzun zamandır beklenen Robotaksi servisi sonunda Austin’de devreye girdi. Yolcular yalnızca 4.20 dolarlık sabit ücretle bu yeni hizmeti deneyimlemeye başladı. Haber sonrası Tesla hisseleri hızla yükseldi ve Elon Musk’ın serveti bir günde 19 milyar dolar arttı. Bu yükseliş, yılın başından beri yaşanan kayıpları da büyük oranda telafi etti.
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Tesla, pazar günü kendi şehirleri olan Austin’de kısıtlı kullanıcı grubuna Robotaksi hizmetini sundu.
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Bazı analistler, bu teknolojinin yıllar içinde Tesla’ya trilyonlarca dolar kazandırabileceğini düşünüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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