Elon Musk Bir Günde 19 Milyar Dolar Kazandı: Tesla Robotaksi Yatırımcıları Uçurdu

Araçlarda hala güvenlik amacıyla bir Tesla çalışanı bulunuyor ve sürüşler tamamen otonom değil. Buna rağmen bu küçük ölçekli lansman, yatırımcıları heyecanlandırmak için yeterli oldu. Tesla’nın yıllardır üzerinde çalıştığı bu proje, şirketin borsa değerinde anında büyük sıçramaya yol açtı.

Pazartesi günü Tesla hisseleri yüzde 11’e kadar yükseldi ve günü yüzde 8 artışla kapattı. Bu da Elon Musk’ın servetine bir günde tam 19 milyar dolar ekledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın toplam serveti şu anda 385 milyar dolara ulaştı. Üstelik Musk, 2025 başından beri yaşadığı 47.5 milyar dolarlık kaybı da büyük ölçüde geri kazanmış oldu. Şu anda Musk, Mark Zuckerberg’den 139 milyar dolar ve Jeff Bezos’tan 155 milyar dolar daha zengin.