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Elon Musk Bir Günde 19 Milyar Dolar Kazandı: Tesla Robotaksi Yatırımcıları Uçurdu

Elon Musk Bir Günde 19 Milyar Dolar Kazandı: Tesla Robotaksi Yatırımcıları Uçurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 13:49

Tesla’nın uzun zamandır beklenen Robotaksi servisi sonunda Austin’de devreye girdi. Yolcular yalnızca 4.20 dolarlık sabit ücretle bu yeni hizmeti deneyimlemeye başladı. Haber sonrası Tesla hisseleri hızla yükseldi ve Elon Musk’ın serveti bir günde 19 milyar dolar arttı. Bu yükseliş, yılın başından beri yaşanan kayıpları da büyük oranda telafi etti.

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Tesla, pazar günü kendi şehirleri olan Austin’de kısıtlı kullanıcı grubuna Robotaksi hizmetini sundu.

Tesla, pazar günü kendi şehirleri olan Austin’de kısıtlı kullanıcı grubuna Robotaksi hizmetini sundu.

Araçlarda hala güvenlik amacıyla bir Tesla çalışanı bulunuyor ve sürüşler tamamen otonom değil. Buna rağmen bu küçük ölçekli lansman, yatırımcıları heyecanlandırmak için yeterli oldu. Tesla’nın yıllardır üzerinde çalıştığı bu proje, şirketin borsa değerinde anında büyük sıçramaya yol açtı.

Pazartesi günü Tesla hisseleri yüzde 11’e kadar yükseldi ve günü yüzde 8 artışla kapattı. Bu da Elon Musk’ın servetine bir günde tam 19 milyar dolar ekledi. 

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın toplam serveti şu anda 385 milyar dolara ulaştı. Üstelik Musk, 2025 başından beri yaşadığı 47.5 milyar dolarlık kaybı da büyük ölçüde geri kazanmış oldu. Şu anda Musk, Mark Zuckerberg’den 139 milyar dolar ve Jeff Bezos’tan 155 milyar dolar daha zengin.

Bazı analistler, bu teknolojinin yıllar içinde Tesla’ya trilyonlarca dolar kazandırabileceğini düşünüyor.

Bazı analistler, bu teknolojinin yıllar içinde Tesla’ya trilyonlarca dolar kazandırabileceğini düşünüyor.

Wedbush gibi kurumlar, Tesla’nın otonom araçlardan ciddi gelir modelleri geliştireceğine inanıyor. Yani bu proje, Elon Musk’ın kişisel servetinden çok Tesla’nın gelecekteki piyasa hakimiyeti açısından önemli bir adım olabilir.

Analistler, Robotaksi lansmanının etkileyici olduğunu ancak hala ciddi güvenlik sorunları ve altyapı eksikleri bulunduğunu söylüyor. Lansman sırasında araçlarda bir Tesla çalışanı bulunması da bu teknolojinin henüz tam anlamıyla otonom olmadığını kanıtlıyor.

Elon Musk’ın hızlı servet artışı dikkat çekici olabilir ama asıl önemli olan Tesla’nın bu vizyonu gerçekten hayata geçirip geçiremeyeceği. Şirket bugüne kadar birçok kez büyük vaatlerde bulundu ve bunların bazılarını yıllar sonra gerçekleştirebildi. Robotaksi projesinin de benzer bir yolu izlemesi bekleniyor

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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