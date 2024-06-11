Elektrik Maliyetlerini Düşürmenin Bir Yolu Var mı? Uzmanına Sorduk!

Ticari işletmeler için başta elektrik olmak üzere enerji maliyetleri iyileştirilmesi gereken maliyetlerin ilk sırasında yerini aldı. İşletmeler elektrik maliyetlerini nasıl düşürebilir? Serbest tüketici nedir? Serbest tüketici limiti 2024'te ne kadar? En uygun elektrik tedarikçisi kim? gibi sorular da giderek arttı. Elektrik tedarik piyasasının güçlü ve dinamik oyuncularından Reges Elektrik’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören tüm bu soruları cevaplıyor.

Maliyet kontrolü, kârlılık ve istikrarlı büyümeyi hedefleyen her işletme için kritik önem taşıyor. Kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi gereken maliyetlerin başında ise enerji ve özellikle elektrik maliyetleri geliyor. İşletmeler birer serbest tüketici haline dönüşünce artık elektrik maliyetlerini düşürmekten en uygun ve güvenilir elektrik tedarikçisini bulmaya kadar pek çok soru ile muhatap olmaya başladı.

Tüm bu sorulara ilişkin merak edilenleri en uygun elektrik tedarikçilerinden Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören paylaştı.