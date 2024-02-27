Eldivensiz, Maskesiz ve Bonesiz Ameliyat: Uyarılara Aldırmayan Cerrah Hakkında Tutanak Tutuldu
Eldivensiz, Maskesiz ve Bonesiz Ameliyat: Uyarılara Aldırmayan Cerrah Hakkında Tutanak Tutuldu
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen bir ameliyatın görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Uyarılara rağmen ameliyata tüm sterilizasyon kurallarını hiçe sayarak giren Prof. Dr. Berat Apaydın hakkında tutanak tutuldu.
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İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağlı bir hastanedeki ameliyatın görüntüleri şok etti.
Diken’den Mesude Erşan’ın haberine göre; 24 Şubat Cumartesi akşamı saat 17:50’de laparoskopik safra kesesi ameliyatına giren üç genel cerrahi asistanı, anesteziyoloji-reanimasyon asistanı ve üç hemşire, hastanın güvenliği ve enfeksiyon kontrolü için ellerini yıkamış, eldiven, maske ve bonesini takmıştı. En standart ve önemli sterilizasyon kurallarını hiçe sayan cerrah Berat Apaydın hariç.
Apaydın çıplak elleriyle cerrahi aletlerini tuttu. Asistanlarla birlikte hastanın başında bir süre kaldıktan sonra ayrıldı, ameliyathanenin dışına çıktı. Sonra aynı şekilde tekrar ameliyat masasına döndü. Asistanların elinden cerrahi aletleri alarak ameliyatı sürdürdü.
Ameliyathanenin sterilizasyonundan sorumlu hemşireler Apaydın’ı kurallara uyması için uyardı. Apaydın, “Kurallara uymuyorum, hasta benim, sizi ilgilendirmez, bilmiş hemşireler” karşılığını verdi ve tutumunu sürdürdü.
Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı da ameliyat esnasında tespit için çağrıldı. Uzman durumun doğruluğunu teyit ve tespit ederek üç hemşireyle birlikte tutanağı imzaladı.
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İşte sterilizasyon kurallarının hiçe sayıldığı ameliyattan görüntüler 👇
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