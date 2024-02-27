Eldivensiz, Maskesiz ve Bonesiz Ameliyat: Uyarılara Aldırmayan Cerrah Hakkında Tutanak Tutuldu

Diken’den Mesude Erşan’ın haberine göre; 24 Şubat Cumartesi akşamı saat 17:50’de laparoskopik safra kesesi ameliyatına giren üç genel cerrahi asistanı, anesteziyoloji-reanimasyon asistanı ve üç hemşire, hastanın güvenliği ve enfeksiyon kontrolü için ellerini yıkamış, eldiven, maske ve bonesini takmıştı. En standart ve önemli sterilizasyon kurallarını hiçe sayan cerrah Berat Apaydın hariç.