Ekrem İmamoğlu'na Benzerliğiyle Yuh Dedirten Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yorumlar

Siyaset sahnemiz genelde sert söylemlere sahne olsa da arada magazinsel açıdan renkli veya eğlenceli konular da yok değil. Bunun bir örneği de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2024 Seçimleri için tekrar aday olan Ekrem İmamoğlu'nun her yerde karşımıza çıkan klonları. İmamoğlu'nun klonlarını düğünde, lokantada, okulda her yerde gördük ama bu şekilde görmeyi kimse tahmin edemiyordu.