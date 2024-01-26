Ekrem İmamoğlu'na Benzerliğiyle Yuh Dedirten Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yorumlar
Ekrem İmamoğlu'na Benzerliğiyle Yuh Dedirten Twitter Kullanıcısına Gelen Komik Yorumlar
Siyaset sahnemiz genelde sert söylemlere sahne olsa da arada magazinsel açıdan renkli veya eğlenceli konular da yok değil. Bunun bir örneği de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2024 Seçimleri için tekrar aday olan Ekrem İmamoğlu'nun her yerde karşımıza çıkan klonları. İmamoğlu'nun klonlarını düğünde, lokantada, okulda her yerde gördük ama bu şekilde görmeyi kimse tahmin edemiyordu.
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İmamoğlu klonu diye bir fenomen var. Günlük hayatta sürekli karşımıza çıkabiliyorlar.
Bazen ne oluyor diye şaşırabiliyoruz da...
Ancak bir Twitter kullanıcısı duşa girmeye üşendiğini görsel olarak anlatmak isteyince...
Ünlü siyasiye benzetilmekten kurtulamadı...
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