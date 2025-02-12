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Eğitime Kar Engeli: 6 İlde Okullar Tatil Edildi

Eğitime Kar Engeli: 6 İlde Okullar Tatil Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.02.2025 - 21:10

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonrası valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Malatya, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Kırşehir ve Sivas'da eğitime 1 gün ara verildi.

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Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kar nedeniyle kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime ara verildiğini açıkladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kar nedeniyle kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime ara verildiğini açıkladı.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler; Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” dedi.

Kırşehir Valiliği ise yarın kent genelinde kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kırşehir Valiliği ise yarın kent genelinde kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
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Kayseri Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 Şubat’ta eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı belirtildi.

Kayseri Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 Şubat’ta eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı belirtildi.

Sivas'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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