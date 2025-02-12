Eğitime Kar Engeli: 6 İlde Okullar Tatil Edildi
Eğitime Kar Engeli: 6 İlde Okullar Tatil Edildi
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonrası valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Malatya, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Kırşehir ve Sivas'da eğitime 1 gün ara verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kar nedeniyle kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime ara verildiğini açıkladı.
Kırşehir Valiliği ise yarın kent genelinde kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayseri Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 13 Şubat’ta eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı belirtildi.
Sivas'ta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın