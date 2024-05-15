Efsane Futbolcu ve Teknik Adam Güvenç Kurtar'dan Günümüz Futboluna ve Futbolculara Eleştiri!
Efsane Futbolcu ve Teknik Adam Güvenç Kurtar'dan Günümüz Futboluna ve Futbolculara Eleştiri!
Efsane futbolcu ve teknik adam Güvenç Kurtar, Engin Verel’le Albüm programına konuk oldu. Kurtar, Kocaelispor günlerini, gündemdeki futbol sorunların, Mehmet Büyükekşi’yle görüşmesini ve daha fazlasını anlattı.
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Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden Güvenç Kurtar, Engin Verel’le Albüm programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kurtar, günümüz futboluna ve futbolcularına dair yorumda bulunurken kariyerinden de bahsetti.
73 yaşındaki tecrübeli isim, son günlerin en çok konuşulan ismi Mehmet Büyükekşi’yle görüşmesini de paylaştı.
Engin Verel’le Albüm 7. Bölüm konuk Güvenç Kurtar 👇
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